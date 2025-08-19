Logo Mega

Diputado José Carlos Meza sufre violenta encerrona junto a su sobrina en Huechuraba

El diputado José Carlos Meza fue víctima de una violenta encerrona durante la noche de este lunes en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. De acuerdo a información preliminar, el parlamentario de la bancada del Partido Republicano se encontraba junto a su sobrina, menor de edad, al momento del asalto.

Fue cerca de las 22:00 horas, a la altura de la estación Américo Vespucio, cuando el diputado fue abordado por un grupo de cinco asaltantes armados, quienes lo encañonaron para robarle el vehículo en el que se trasladaba.

