Diputado José Carlos Meza sufre violenta encerrona junto a su sobrina en Huechuraba

19 ag. 2025 - 00:09 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado José Carlos Meza fue víctima de una violenta encerrona durante la noche de este lunes en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. De acuerdo a información preliminar, el parlamentario de la bancada del Partido Republicano se encontraba junto a su sobrina, menor de edad, al momento del asalto.

Fue cerca de las 22:00 horas, a la altura de la estación Américo Vespucio, cuando el diputado fue abordado por un grupo de cinco asaltantes armados, quienes lo encañonaron para robarle el vehículo en el que se trasladaba.

Noticia en desarrollo...