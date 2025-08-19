Diputado José Carlos Meza sufre violenta encerrona junto a su sobrina en Huechuraba
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
El diputado José Carlos Meza fue víctima de una violenta encerrona durante la noche de este lunes en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. De acuerdo a información preliminar, el parlamentario de la bancada del Partido Republicano se encontraba junto a su sobrina, menor de edad, al momento del asalto.
Fue cerca de las 22:00 horas, a la altura de la estación Américo Vespucio, cuando el diputado fue abordado por un grupo de cinco asaltantes armados, quienes lo encañonaron para robarle el vehículo en el que se trasladaba.
Noticia en desarrollo...
Notas relacionadas
- Así es el barrio en el que fue capturado el sicario del "Rey de Meiggs" en Colombia
- La mujer habría escapado a Lota: Esto es todo lo que se sabe de la bebé que fue sustraída por su madre del Hospital de Coronel
- Siguió utilizando las redes sociales: Los datos claves que permitieron la detención del sicario del "Rey de Meiggs"