"No puedo entender que le hayan disparado por adelantar": Habla tío de joven conductora asesinada en San Pedro de la Paz

19 ag. 2025 - 09:11 hrs.

El pasado domingo se registró un homicidio en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío. Mackarena Riveros Sáez, prevencionista de riesgo de 33 años, falleció tras recibir impactos balísticos mientras viajaba como copiloto en un vehículo conducido por su pareja, Jorge Molina, y donde también se desplazaba la hija de Molina en el asiento trasero.

Según los antecedentes, todo ocurrió en la Ruta 160 cuando Molina adelantó a otro automóvil que circulaba a menor velocidad. Dicha acción habría molestado a los ocupantes del vehículo, quienes comenzaron a disparar contra la familia. Dos de los proyectiles llegaron a Mackarena, quien falleció en el lugar.

"No puedo entender que le dispararon por adelantar un auto"

El tío y padrino de Mackarena, Juan Sáez, relató el último fin de semana de la joven. Contó que se reunió con sus padres, hermanos y sobrinos el feriado del viernes 15 de agosto en un campo familiar. El sábado volvió a San Pedro de la Paz y el domingo salió a almorzar con su pareja y la hija de este. "Estaba contenta, nos mandó por WhatsApp fotos de ellos comiendo", dijo a LUN.

Sobre el repentino fallecimiento de su sobrina, se lamentó diciendo: "Me la mataron. Yo quisiera estar llorando tranquilo mi pena, pero necesito pedir justicia. Estamos pagando el pato por todos los delincuentes que andan libres".

Juan Sáez también reflexionó que "no puedo entender que le hayan disparado por adelantar un auto. ¿Tan apurados andaban? No hay ninguna excusa para sacar un arma y disparar a matar a una persona".

Respecto a los planes de vida que tenía la prevencionista de riesgo, su padrino contó que Mackarena y su pareja habían obtenido un crédito hipotecario para comprar una vivienda y tenían planes de casarse.

"Era una niña intachable, le gustaba estar en la casa, hacer vida familiar. Era maravillosa. Llevaba harto tiempo de pareja con Jorge. Habían sacado un crédito (hipotecario) y estaban buscando una casita para comprar. Querían formalizar la relación, hacer un compromiso y casarse", finalizó.