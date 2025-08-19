Detienen a pareja de Jean Paul Pineda: Junto a su familia son acusados de liderar una banda de robo de vehículos

19 ag. 2025 - 10:22 hrs.

Durante la mañana de este martes 19 de agosto, en el marco de una investigación por asociación criminal, se conoció que fue detenida Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda. Ella, y su familia estarían vinculada directamente con un grupo que robaba autos y camiones.

Tras realizarse un allanamiento masivo en diferentes regiones del país, desde Arica a Puerto Montt, fueron detenidas 28 personas. Solo la que faltaba era Valentina, quien finalmente fue capturada durante la noche de este lunes 18 de agosto.

Sus padres y su hermano también fueron detenidos durante la jornada, siendo Valentina la última en ser aprehendida por la policía.

¿Cómo funcionaba esta asociación criminal?

De acuerdo a Chilevisión, la familia de Valentina, quien lideraba la banda criminal, compraba vehículos robados. Al adquirirlos, tenían dos opciones la primera, era devolver el camión a su dueño, previo pago de recompensa. Si esto no se lograba, se vendía de forma ilegal.

Si se llegaba a esta segunda opción, tenían que cambiar toda la documentación del camión, como el número de chasis, inscripción, entre otros, para vendérselo a un nuevo interesado, simulando así una venta legal.

La Fiscalía aseguró que la familia de Valentina logró amasar, gracias a estos ilícitos, una fortuna que supera los 10 mil millones de pesos.

Asociación criminal, robo en lugar no habitado, robo con intimidación, delitos tributarios, falsificación de instrumento público, receptación, infracción a la ley de armas, extorsión, entre otros, son algunos delitos que se le imputarán a los 29 miembros de la banda, según la función que tenían dentro de la asociación ilícita.

