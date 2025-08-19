Tres días de lluvia y probabilidad de nieve en Santiago: Jaime Leyton pronostica cuándo llegan las precipitaciones a la RM

19 ag. 2025 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana regresa la lluvia a la Región Metropolitana, donde se esperan tres días consecutivos de precipitaciones que incluso podrían dejar nieve en algunos sectores de Santiago. Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien además detalló que se registrarán muy bajas temperaturas en la capital.

Tres días de lluvia: ¿Cuándo empiezan las precipitaciones?

El experto explicó que las precipitaciones llegarán a Santiago "al final de la jornada del miércoles 20 de agosto, después de las 21:00 horas, especialmente en las comunas del sector oriente y suroriente".

Ya con el correr de las horas y durante la madrugada del jueves, la lluvia alcanzaría a toda la Región Metropolitana. "Lloverá todo el jueves y habrá rachas de vientos de hasta 48 km/h, sobre todo en la mañana y en las primeras horas de la tarde", contó Leyton.

¿Qué día podría nevar en Santiago y en qué comunas?

Posteriormente, durante la madrugada del viernes seguirán las precipitaciones de tipo chubasco, pero con muy bajas temperaturas, "por lo que la isoterma 0 será de 1.000 o incluso 900 metros, será un frente polar".

"Eso nos deja con nieve en San José de Maipo y con la probabilidad ya no de agua nieve en los sectores más altos de las comunas del sector oriente, sino que es probabilidad de nieve en una buena porción de esas comunas", añadió el meteorólogo.

Las comunas que podrían registrar nieve son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.

"La temperatura mínima de 1 grado para la madrugada del viernes me habla de que la probabilidad de nieve es alta", reafirmó el experto, que además reveló que el viernes finalizan las precipitaciones que dejarán entre 22 a 28 milímetros de agua.

Revisa el pronóstico del tiempo en Santiago

Martes 19 de agosto: Mínima de 6°C y máxima de 17°C. Nubosidad parcial.

Mínima de 6°C y máxima de 17°C. Nubosidad parcial. Miércoles 20 de agosto: Mínima de 5°C y máxima de 17°C. Despejado en la mañana y chubascos en la noche.

Mínima de 5°C y máxima de 17°C. Despejado en la mañana y chubascos en la noche. Jueves 21 de agosto: Mínima de 4°C y máxima de 12°C. Lluvia y fuertes vientos.

Mínima de 4°C y máxima de 12°C. Lluvia y fuertes vientos. Viernes 22 de agosto: Mínima de 1°C y máxima de 8°C. Lluvia y probabilidad de nieve en la madrugada.

Mínima de 1°C y máxima de 8°C. Lluvia y probabilidad de nieve en la madrugada. Sábado 23 de agosto: Mínima de -2°C y máxima de 11°C. Despejado.

Todo sobre El Tiempo