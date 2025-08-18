Hay probabilidad de aguanieve: Jaime Leyton anuncia tres días de lluvia en Santiago esta semana

18 ag. 2025 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de anunciar la hora en que lloverá este lunes en la ciudad de Santiago, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, pronosticó tres nuevos días de precipitaciones para esta semana en la Región Metropolitana. Se tratará de un evento "auténticamente invernal" con una alta probabilidad de dejar aguanieve en algunos sectores de la capital.

Lluvias para la tarde de este lunes

En su reporte en el matinal Mucho Gusto, Leyton anunció que "llegan algunos chubascos al final de la jornada" de este lunes, específicamente "después de las 20 horas".

"Va a ser un chubasco débil, fundamentalmente en el sector oriente y nororiente de la capital (...) Hasta más o menos la 1 de la madrugada de mañana martes. Ahí disipa rápidamente la nubosidad, va a quedar prácticamente despejado, muy escasas nubes el martes en la tarde", detalló.

Tres días de lluvia y probabilidad de aguanieve

Tras esto, el meteorólogo reveló que "el miércoles cambia notoriamente la condición al final de la jornada. Después de las 20 o 21 horas comienzan estas precipitaciones que se extienden hasta prácticamente la totalidad del día viernes".

"No para de llover desde el miércoles al final de la jornada, hasta la totalidad del viernes", reiteró al pronosticar entre 15 y 25 milímetros de agua caída entre esos tres días en la capital.

Don Jaime explicó además que el jueves ingresará un "frente frío", el cual traerá vientos de hasta 37 km/h, bajas temperaturas y "probabilidad de aguanieve en la parte alta de las comunas del sector oriente".

El profesional explicó que este sistema frontal traerá "bastante agua, afortunadamente con isoterma cero baja", la que se situará en torno a los 1.200 metros de altura.

"Eso deja a San José de Maipo con nieve, no aguanieve, y nos deja la probabilidad de aguanieve en la parte alta de las comunas del sector oriente", afirmó.

