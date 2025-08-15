Lluvia, viento y probables tormentas eléctricas: Revisa dónde habrá precipitaciones este viernes 15 de agosto

15 ag. 2025 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada de este viernes 15 de agosto.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos con nubosidad en la mañana y chubascos aislados. Se esperan temperaturas de 15° de mínima y máxima.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad y las temperaturas rondarán en 20°. Durante la jornada del viernes se esperan chubascos aislados y viento de hasta 40 km/h en la isla.

Zona central

La zona costera de la región de Valparaíso, específicamente San Antonio, Cartagena, Viña del Mar, Valparaíso y Algarrobo, tendrán precipitaciones durante toda la jornada y vientos de hasta 40 km/h.

En Rancagua se esperan chubascos durante gran parte del día, mientras que en Talca habrá llovizna por la mañana y chubascos aislados en la tarde.

En Chillán y Concepción, en tanto, durante la mañana el cielo estará cubierto y con llovizna débil, mientras que por la tarde y noche habrá nubosidad.

Zona sur

La zona sur espera días nublados y no se pronostica lluvia para la jornada de este viernes.

¿Lloverá en Santiago este viernes?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá nublado, variando a cubierto y con llovizna débil. Por la tarde y noche, en la zona céntrica de Santiago, habrá cielos nublados, con chubascos y probabilidad de tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 12°C.

Todo sobre El Tiempo