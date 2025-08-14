Jaime Leyton revela la zona en la que caerán más precipitaciones este viernes y adelanta más lluvia para la próxima semana

14 ag. 2025 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

Para la jornada de este viernes 15 de agosto, día feriado por la Asunción de la Virgen, se encuentran pronosticadas precipitaciones en la zona central y centro-norte del país, incluyendo Santiago.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, reveló la zona en la que caerá más lluvia en la Región Metropolitana y pronóstico que el fenómeno se volverá a presentar en dos días de la próxima semana.

¿En qué zona lloverá más?

El experto detalló que en la noche de este jueves "vamos a tener niebla en el sector poniente y en la Región Metropolitana". Posterior a eso, llegará la baja segregada con lluvias.

"Algunos sectores van a tener precipitación importante. Por ejemplo, el caso del sur de Santiago, pero en el sector norte es más débil", aseveró.

"Esto significa que se presentan como chubascos con la probabilidad de tormentas eléctricas, no es descartable, y esa probabilidad se manifiesta entre el sector interior de la región de Valparaíso, hasta prácticamente el sector de Rengo en la región de O'Higgins", agregó.

Más lluvia la próxima semana

Leyton señaló que el lunes volvería a caer precipitaciones, también por una baja segregada. Pero el jueves llega un río atmosférico, el cual también dejará lluvia.

"No viene acompañado de riesgo atmosférico, por lo tanto, estos dos primeros van a hacer un pequeño aporte, y este último en el caso Santiago nos deja entre 10 y 15 milímetros", añadió.

