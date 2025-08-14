Lluvias, olas de hasta dos metros y tormentas eléctricas: Así será el evento meteorológico que afectará a la región de Valparaíso

14 ag. 2025 - 15:32 hrs.

¿Qué Pasó?

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Felipe Rifo, entregó detalles sobre el evento meteorológico que afectará a dicha región a partir de este jueves. El fenómeno, provocado por una baja segregada, traerá chubascos, tormentas eléctricas y marejadas con olas que podrían alcanzar hasta los dos metros de altura.

Según Rifo, las precipitaciones comenzarán durante la tarde del jueves y continuarán durante el viernes, sumándose rachas de viento cuya mayor intensidad se espera en la mañana de ese día.

Olas de dos metros y tormentas eléctricas

“Esta condición también va a desmejorar las condiciones de mar, donde esperamos que el día viernes, entre las seis de la mañana y diez de la noche, tengamos un oleaje más intenso dentro de la bahía con olas que pudiesen llegar hasta los dos metros”, advirtió.

El impacto del frente no se limitará a Valparaíso. De acuerdo con el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, la Región Metropolitana también podría registrar chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en sectores precordilleranos.

Rifo añadió que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en la región de Valparaíso para todo el día viernes, tanto en la mañana como en la tarde.