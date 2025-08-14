Lluvia en Santiago: Anuncian posibles tormentas eléctricas y granizos para este viernes feriado

14 ag. 2025 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, hizo una actualización de las lluvias pronosticadas para este viernes 15 de agosto en Santiago, feriado que da inicio al fin de semana largo. Además, adelantó lo que se viene para el próximo lunes, día en el que también se esperan precipitaciones.

Probabilidad de tormentas eléctricas y granizos

El experto indicó que ya este jueves se comenzarán a ver los cambios que darán paso a los chubascos del viernes. En primer lugar, se espera que la temperatura máxima se registre más temprano.

"Alcanzaremos el peak de temperatura antes, porque a partir de las 16 ó 17 horas comenzaremos a sentir una brisa fresca que proviene desde la costa ingresando hacia los valles", explicó.

De acuerdo a su pronóstico, a eso de las 21 ó 22 horas el cielo ya va a estar cubierto en gran parte de la Región Metropolitana, con "niebla, neblina y la probabilidad de lloviznas" durante esa noche y la madrugada del día siguiente.

Durante el transcurso del viernes se sumarán "chubascos, goterones más gruesos", junto a la probabilidad de tormentas eléctricas. "Mañana habrá de todo un poco: lloviznas, niebla, neblina a primera hora; la probabilidad de tormentas eléctricas, vale decir, truenos, relámpagos, granizos", añadió.

"Mañana tendremos precipitaciones, en algunos sectores más lloviznas, en otros chubascos. Habrá zonas que pueden superar los 10 milímetros durante la tarde en la Región Metropolitana, especialmente en las comunas del sector precordillerano", complementó Sepúlveda.

Lluvias en Santiago volverán el lunes

El fenómeno se extenderá hasta las 4 ó 5 de la madrugada del sábado. "Ya a las 7 u 8 de la mañana, nada de agua", explicó. Lo mismo ocurrirá el domingo, que presentará solo cielo nublado.

Sin embargo, en ese último día de la semana se formará otra "baja segregada o núcleo frío en altura", añadió el periodista. Se trata del mismo fenómeno que nos dejará precipitaciones este viernes, pero esta vez será el lunes.

Según el comunicador, la jornada del 18 de agosto también se registrarán chubascos en Santiago, con la probabilidad de tormentas eléctricas, extendiéndose hasta la madrugada del martes. Las precipitaciones se darán desde sectores de la región del Maule hasta la región de Atacama.

