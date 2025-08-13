"Es una precipitación importante": Alejandro Sepúlveda adelanta cuánto lloverá en Santiago este viernes feriado

13 ag. 2025 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre las lluvias que se han pronosticado para Santiago este viernes 15 de agosto, día feriado que muchos esperan con ansias para iniciar su fin de semana largo.

¿Cuánta agua caerá durante la lluvia en Santiago?

En primer lugar, el experto indicó que para este jueves en la Región Metropolitana se esperan extremas de 5°C Y 20°C, con un "cielo despejado gran parte del día. Por la tarde comienza a llegar nubosidad y en la noche vamos a sentir una brisa fresca".

En concreto, a eso de las 18 ó 19 horas "vamos a sentir una brisa fresca, y va a ingresar la nubosidad de la vaguada costera. En la noche del jueves y madrugada del viernes habrá lloviznas".

De acuerdo al periodista, "esa garúa finita" se registrará en gran parte del viernes, mezclada con los chubascos que se esperan para esa jornada, con extremas de 8°C y 13°C.

Además, existe la probabilidad de tormentas eléctricas en el sector cordillerano y nieve a partir de los 2.200 metros. Las precipitaciones en la región se extenderán hasta las 1 ó 2 de la madrugada del sábado.

"La Dirección Meteorológica está hablando entre 5 y 10 milímetros en general para la Región Metropolitana. Es un promedio. Hay sectores que pueden recibir 2 mm y otros, más a la precordillera, 10 mm. Así que es una precipitación importante", declaró Sepúlveda.

