Quedan tres eventos de precipitaciones en agosto para Santiago: Jaime Leyton adelanta qué día lloverá más en la capital

13 ag. 2025 - 17:05 hrs.

Luego de varios días sin lluvia en Santiago, este viernes feriado se registrará un nuevo sistema frontal, y no será el último de agosto, ya que se prevé que lleguen dos más a la capital y la zona central del país. Esto quiere decir que, a diferencia de julio, este mes dejará cuentas alegres en cuanto a precipitaciones.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó que el primer evento sucederá en la tarde del día viernes 15 en Santiago y dejará precipitaciones en varias comunas de la Región Metropolitana.

Los otros dos sistemas frontales

Pero no será el más intenso, puesto que, luego de un paréntesis durante el fin de semana, el lunes 18 llegará otro evento de lluvia, también en horas de la tarde.

"Abarca Santiago, pero lo más intenso es de la región de Valparaíso hacia el norte. Mucha atención en Atacama", advirtió el meteorólogo.

Para esa jornada, está pronosticada una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, por lo que, además, será una jornada más bien fría en la capital.

Por último, Leyton mencionó que un último sistema frontal se prevé para el jueves 21 de agosto, aunque el panorama podría ir cambiando con el paso de los días.

