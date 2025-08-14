Pronóstico de lluvias para este fin de semana largo: Estas son las zonas en donde se registrarán precipitaciones

14 ag. 2025 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias en el país para este fin de semana largo. En concreto, se trataría de seis regiones en las que se presentaría el fenómeno este viernes 15 de agosto, además de extenderse, en algunos casos, hasta las primeras horas del sábado 16.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos aislados la madrugada y mañana del viernes. En el mismo periodo del día también caerán chubascos en el archipiélago de Juan Fernández, luego habrá una pausa y el fenómeno se retomará la noche del sábado y se extenderá todo el domingo.

Zona norte

En Coquimbo, La Serena, Vicuña y Ovalle, en la región de Coquimbo, se esperan lloviznas la madrugada del viernes. En Combarbalá se registrarán chubascos aislados la mañana y tarde de ese mismo día. En Illapel, caerán lloviznas en la primera de la jornada, y chubascos aislados en la tarde y noche.

Zona centro

Para toda la región de Valparaíso y O'Higgins, se han pronosticado lloviznas durante la madrugada del viernes y en el resto de la jornada habrá chubascos aislados con probables tormentas eléctricas. En San Felipe y Los Andes las lluvias se extenderán hasta la madrugada del sábado.

En el Maule se presentarán lloviznas solo la madrugada y mañana del viernes, y ya en la tarde, en localidades como Talca, Molina y Curicó, caerán chubascos aislados. Para el fin de semana no se esperan precipitaciones.

En Puerto Williams, región de Magallanes, se han pronosticado chubascos la tarde del domingo.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En la Región Metropolitana también se esperan lluvias este fin de semana largo. En el centro de Santiago, además del sector oriente, poniente y sur, además de Melipilla y Curacaví, se registrarán lloviznas en la madrugada del viernes, y durante el transcurso del día caerán chubascos con probables tormentas eléctricas. Esto se extenderá hacia la madrugada del sábado.

En Santiago Norte y Colina, las lloviznas serán en la mañana y ya en la tarde comenzarán los chubascos con probables tormentas.

Todo sobre Lluvias