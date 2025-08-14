¿A qué hora empieza a llover en Santiago? Este es el pronóscito de Jaime Leyton para este viernes de precipitaciones en la capital

14 ag. 2025 - 18:59 hrs.

¿Qué Pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, informó este jueves sobre la llegada de un evento climático que dejará lluvias desde la mañana de este viernes 15 de agosto en la Región Metropolitana, en el marco del mismo fenómeno que provocará olas de hasta 2 metros y probabilidad de tormentas eléctricas en la Región de Valparaíso.

En su reporte, Leyton precisó el horario estimado de inicio, el momento de mayor intensidad y la duración de las precipitaciones en la capital.

“Se intensificará en horas de la tarde”

Según el especialista, las primeras gotas se registrarían “entre las 08:00 a 11:00 horas de la mañana de este viernes”, mientras que el peak de lluvias “se intensificará en horas de la tarde”.

Leyton confirmó que el evento se mantendrá activo “hasta las últimas horas del día” viernes, descartando que sea un fenómeno pasajero.

Lluvias, tormentas eléctricas y probabilidad de granizos

En paralelo, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda adelantó que en algunas zonas cordilleranas se “pueden superar los 10 milímetros durante la tarde”.

A esto se sumarán “chubascos, goterones más gruesos”, junto con la probabilidad de tormentas eléctricas. “Mañana habrá de todo un poco: lloviznas, niebla, neblina a primera hora; la probabilidad de tormentas eléctricas, vale decir, truenos, relámpagos, granizos”.