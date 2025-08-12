¿Continúan las altas temperaturas invernales?: Revisa el pronóstico del tiempo de Jaime Leyton para este miércoles 13 de agosto

12 ag. 2025 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto en la Región Metropolitana y en el resto del país, asegurando que se mantendrán las altas temperaturas.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este miércoles 13 de agosto?

"Se va a presentar con abundante nubosidad la ciudad de Arica, donde amanece cubierto y varía a nublado. El resto de la zona (norte) con muy escasa nubosidad, sobre todo los sectores interiores. En Calama, en particular, la jornada comienza con helada matinal... En Copiapó con niebla matinal y cielo cubierto que disipa temprano", afirmó el experto.

"La bahía de Coquimbo va a presentar cielos cubiertos. En particular, La Serena va a presentar un día de baja temperatura. Niebla matinal en Ovalle, que deja paso a cielos despejado en la tarde. Más caluroso el sector interior y también costero la región de Valparaíso, con un panorama que varía de despejado a nublado", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este miércoles 13 de agosto?

Leyton detalló que "en la zona central del país predomina el ambiente estable. Varía de nublado a despejado en gran parte de la zona. El ambiente va a estar templado en el sector de Rancagua y algo más fresco en la zona centro-sur, con cielos nublado en Concepción".

"La zona centro-sur del país también va a presentar ambiente estable con nieblas matinales en los valles, algo más frío el ambiente en Temuco y más fresco en la tarde desde la región de Los Ríos hacia el sur", indicó.

"En la zona sur del país predomina una estabilidad marcadísima en la región de Aysén. De hecho, en Coyhaique comienzan con helada matinal (...) y cielo completamente libre de nubes. En la región de Magallanes, entre nubes y sol, predomina la nubosidad parcial en gran parte de su extensión, pero en Puerto Williams el cielo va a estar cubierto", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este miércoles 13 de agosto?

El meteorólogo indicó que "en la Región Metropolitana la jornada comienza con abundante nubosidad. Sin embargo, durante la tarde va a estar prácticamente despejado con ambiente de altas temperaturas".

Estas son las temperaturas pronosticadas para la capital:

Colina: 6°C y 25°C

Melipilla: 7°C y 22°C

Santiago: 7°C y 24°C

Buin: 5°C y 23°C

San José de Maipo: 6°C y 25°C

Temperaturas pronosticadas para este miércoles 13 de agosto en el resto del país

Arica: 14°C y 19°C

Iquique: 13°C y 19°C

Calama: 0°C y 24°C

Antofagasta: 11°C y 18°C

Copiapó: 10°C y 22°C

La Serena: 11°C y 14°C

Ovalle: 9°C y 21°C

Quillota: 8°C y 25°C

Los Andes: 7°C y 26°C

Valparaíso: 10°C y 22°C

Rancagua: 6°C y 21°C

Talca: 6°C y 18°C

Chillán: 4°C y 18°C

Concepción: 7°C y 17°C

Los Ángeles: 6°C y 17°C

Temuco: 2°C y 17°C

Valdivia: 3°C y 15°C

Osorno: 3°C y 14°C

Puerto Montt: 5°C y 14°C

Castro: 4°C y 13°C

Puerto Aysén: 0°C y 11°C

Coyhaique: -2°C y 11°C

Puerto Natales: -1°C y 8°C

Punta Arenas: 1°C y 8°C

Puerto Williams: 3°C y 5°C

