El lluvioso pronóstico de Jaime Leyton para este fin de semana largo: "De que queda invierno, queda invierno"

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Santiago, y adelantó lo que se espera para este viernes feriado en el resto del país.

"De que queda invierno, queda invierno ¿Y cuándo se va a manifestar?, justamente este día viernes en la zona centro-norte y la zona central del país", afirmó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Santiago?

El experto detalló que este 15 de agosto en la Región Metropolitana se esperan "chubascos en gran parte de su extensión. Sin embargo, el sector poniente solamente tiene la probabilidad de chubascos". En tanto, en el centro de la ciudad hay probabilidad de tormentas eléctricas.

El sábado y el domingo en Santiago mejoran las condiciones, con escasa nubosidad, con extremas de 18°C y 5°C, y 6°C y 17°C, respectivamente.

Temperaturas pronosticadas para este viernes 15 de agosto en la Región Metropolitana

Colina: 6°C y 14°C

Melipilla: 7°C y 16°C

Santiago: 8°C y 13°C

Buin: 6°C y 13°C

San José de Maipo: 4°C y 11°C

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este viernes 15 de agosto?

Leyton indicó que este viernes "en el extremo norte se espera tiempo estable, sin mayores variaciones... En Calama con cielo despejado, despiertan con helada matinal y en Copiapó con escasa nubosidad, prácticamente despejado".

"En la zona centro-norte comienza a afectar la influencia de esta baja segregada en la región de Coquimbo, con precipitaciones del tipo llovizna, y algunos sectores interiores con chubascos. En la región de Valparaíso, en gran parte de su extensión, va a recibir estas precipitaciones, incluye la costa y los sectores interiores; además, caen las temperaturas en Los Andes, donde podrían sumarse algunas tormentas eléctricas", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este viernes 15 de agosto?

El experto indicó que en "la zona central del país se manifiesta más claramente la presencia de esta baja segregada. En Rancagua se esperan chubascos y en Talca son más dispersos y débiles. Sin embargo, desde la región de Ñuble hasta el Biobío solamente predominan los cielos cubiertos".

"En la zona centro-sur de país predomina el ambiente estable, eso sí con mayor cantidad de nubosidad en La Araucanía y también Los Ríos. Algo menos de nubes en la región de Los Lagos, particularmente en su capital Puerto Montt y también en la isla grande de Chiloé y la provincia de Palena", añadió.

Sobre la zona austral, expuso que "predomina el ambiente estable. Ausencia de precipitaciones y nubosidad parcial en la región de Aysén, además de helada matinal, al igual que en Magallanes".

Temperaturas pronosticadas para este viernes 15 de agosto en el país

Arica: 13°C y 19°C

Iquique: 12°C y 20°C

Calama: 1°C y 22°C

Antofagasta: 10°C y 19°C

Copiapó: 10°C y 22°C

La Serena: 10°C y 15°C

Ovalle: 9°C y 17°C

Quillota: 8°C y 16°C

Los Andes: 3°C y 11°C

Valparaíso: 11°C y 15°C

Rancagua: 5°C y 13°C

Talca: 6°C y 16°C

Chillán: 8°C y 15°C

Concepción: 8°C y 15°C

Los Ángeles: 7°C y 16°C

Temuco: 5°C y 16°C

Valdivia: 3°C y 15°C

Osorno: 3°C y 16°C

Puerto Montt: 4°C y 16°C

Castro: 4°C y 15°C

Puerto Aysén: 0°C y 12°C

Coyhaique: -1°C y 11°C

Puerto Natales: -1°C y 5°C

Punta Arenas: 0°C y 4°C

Puerto Williams: -1°C y 5°C

