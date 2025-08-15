Emiten alerta meteorológica para zonas de tres regiones del país por "viento moderado a fuerte"

15 ag. 2025 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para zonas de tres regiones del país, debido a que se prevé "viento moderado a fuerte".

El evento anterior responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro". Respecto a la alerta, esta estará vigente desde la mañana del domingo 17 de agosto hasta la noche del martes 19 del presente mes.

La DMC también indicó que se podría manifestar el "desarrollo de viento blanco" en las zonas afectadas, es decir, que las ráfagas de aire puedan transportar nieve.

¿Qué regiones estarán con alerta?

Según detalló el organismo, la alerta es para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En específico, estas son las zonas que se verán afectadas, detallando, además, la intensidad del viento en km/h.

Región de Tarapacá

Cordillera: domingo 17: 80-100 km/h, lunes 18: 80-100 km/h y martes 19: 70-90 km/h.

Región de Antofagasta

Cordillera Costa (domingo 17: 80-100) (lunes 18: 80-100) (martes 19: 80-100).

Precordillera (domingo 17: 70-90) (lunes 18: 70-90) (martes 19: 60-80 rachas de 90).

Precordillera Salar (domingo 17: 60-80) (lunes 18: 60-80) (martes 19: 50-70 rachas de 80).

Cordillera (domingo 17: 80-100) (lunes 18: 90-110) (martes 19: 90-110).

Región de Atacama

Precordillera (domingo 17: 40-60 rachas de 70) (lunes 18: 40-60 rachas de 70).

Cordillera (domingo 17: 90-110) (lunes 18: 80-110).

Recordar que la DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Por último, el organismo llama a los ciudadanos que viven en las zonas que se verán afectadas a mantenerse informado de la condición meteorológica, seguir las instrucciones de las autoridades en caso de ser necesario y evitar riesgos.

