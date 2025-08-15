Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda adelanta a qué hora volverá a precipitar en la capital

15 ag. 2025 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las dudas más grandes con respecto al feriado de este viernes 15 de agosto era si es que finalmente llovería. Y es que si bien cayó una leve llovizna durante la madrugada, la mayoría de los capitalinos continúan preguntándose si es que precipitará más

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, que anticipó los chubascos durante la semana, contestó la interrogante más importante referente al tema: ¿A qué hora volverá a caer agua en la capital?

Lluvia en Santiago

"Se ha ido cumpliendo el pronóstico, como lo anunciamos durante la semana. En la mañana nieblas, neblinas, lloviznas. 0,6 milímetros cayeron en el centro de Santiago", partió el especialista.

"Y ahora tuvimos el entretiempo. De hecho, brilló el sol cerca del mediodía. Y ahora ya comienza a ingresar la baja segregada que va a dejar chubascos en la tarde-noche", especificó Sepúlveda.

Posteriormente, el periodista agregó "si tú quieres una hora estimada, de cuándo comenzaría a llover, en el caso de Santiago, después de las 4 ó 5 de la tarde. Es un evento breve. Lo más constante debería ser entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, y después comienza a desvanecerse de nuevo. Con probabilidad de tormentas eléctricas".

Eso sí, con respecto a las tormentas eléctricas, el especialista fue enfático al señalar que "no podemos saber. Y puede que no pase también, pero está la energía como para generarlas, al menos en sectores más hacia la cordillera y precordillera andina".

"Insisto, son chubascos. Puede haber algunos sectores que se queden solo con la llovizna que hubo esta mañana, otros que acumulen 2 milímetros, o pueden sectores precordilleranos superar los 10 milímetros", cerró.

