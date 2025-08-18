Lluvia en Santiago para este lunes: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones en la capital?

18 ag. 2025 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, se refirió al pronóstico de lluvias que se espera para este lunes en Santiago, anunciando la hora estimada en la que podrían comenzar las precipitaciones.

¿A qué hora comenzará a llover en Santiago?

Según explicó el experto, este lunes las precipitaciones se registrarán casi al final de la jornada, después de las 20 horas. "No es necesario el paraguas si la gente llega antes de esa hora a sus casas", declaró.

El meteorólogo aclaró que serán "chubascos débiles", y que tendrán lugar "fundamentalmente en el sector oriente y nororiente de la capital".

Leyton agregó que este fenómeno "no va a alterar demasiado las condiciones", aunque sí dejará una máxima que solo llegará a los 14°C, lo que corresponde a dos a tres grados bajo el promedio.

Respecto al término de las precipitaciones, indicó que esto será a eso de las 01:00 de la madrugada del martes 19 de agosto. "Ahí disipa rápidamente la nubosidad, quedará prácticamente despejado", informó.

Lluvias en los próximos días

Las lluvias continuarán los próximos días en Santiago, según reveló Jaime Leyton. Pese a que el martes habrá una pausa, con "muy escasas nubes en la tarde", las precipitaciones vuelve el miércoles.

"El miércoles cambia notoriamente la condición. Al final de la jornada, después de las 20 y 21 horas comienzan estas precipitaciones que se extienden hasta la totalidad del día viernes", expuso el meteorólogo.

El experto aclaró que "no parará de llover hasta el viernes", y que el agua caída oscilaría entre los 15 y 25 milímetros.