Lluvias y vientos de hasta 90 km/h: Revisa las zonas en donde caerán precipitaciones este martes

18 ag. 2025 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones, tormentas eléctricas y vientos en el país este martes 19 de agosto. En concreto, se trataría de 13 regiones en las que se presentarían al menos uno de los fenómeno.

Zona insular

En el Archipiélago de Juan Fernández, en la región de Valparaíso, se registrarán chubascos débiles la noche del martes.

Zona norte

En Colchane, en la región de Tarapacá, se esperan vientos con ráfagas de hasta 90 km/h durante la tarde, y de 70 km/h en la noche.

Un viento de la misma intensidad se ha pronosticado para Ollagüe, en la región de Antofagasta. En Calama se espera una tormenta de polvo con ráfagas de viento de 70 km/h. En Taltal se registrarán lluvias durante la madrugada del martes.

En Chañaral, Caldera y Vallenar, en la región de Atacama, lloverá en la madrugada. También en Copiapó, acompañado de probables tormentas eléctricas. Esto último también se espera en El Salvador.

Zona centro

Al interior de la región de Valparaíso, en comunas como San Felipe y Los Andes, caerán chubascos aislados en la madrugada.

En la región del Maule, en localidades como Constitución, Cauquenes y Parral, también se registrarán chubascos en la noche del martes.

En las regiones de Ñuble y Biobío habrá chubascos en la segunda mitad de la jornada.

En La Araucanía y Los Ríos, en tanto, las lluvias se extenderán desde la mañana hasta la noche del martes. En Villarrica y Pucón comenzarán en la madrugada.

En parte de Los Lagos las lluvias caerán desde la madrugada hasta la tarde, y en otras desde la mañana hasta la noche. También habrá localidades con precipitaciones durante todo el día.

Las lluvias también se harán presente en la región de Aysén. En algunas localidades el fenómeno se dará durante todo el día.

En Torres del Paine, en la región de Magallanes, caerá agua-nieve débil en la madrugada y mañana del martes. En Puerto Williams también se espera el mismo pronóstico en las primeras horas. En otras localidades caerán chubascos débiles durante el día.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El centro de Santiago, en la Región Metropolitana, amanecerá con nubosidad parcial y variará a despejado durante la tarde, con extremas de 6°C y 16°C. En el sector poniente y en San José de Maipo caerán chubascos durante la madrugada.

