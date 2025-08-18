"Nos vamos a entumir": Alejandro Sepúlveda revela en cuáles comunas de Santiago podría caer agua-nieve esta semana

18 ag. 2025 - 22:16 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló en que zonas de la Región Metropolitana podría caer agua-nieve esta semana, en el contexto del sistema frontal que llegará a la zona central.

¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda del sistema frontal?

"Vuelve las lluvias al sur, hace una semana que no llueve en el sur. Ya mañana (martes) vuelve las precipitaciones hasta sectores, en la noche, de Ñuble y Maule", detalló el comunicador.

"Ese es el aperitivo. El plato de fondo se sirve el jueves, jueves 21 de agosto, en donde un sistema frontal muy frío con bajas temperaturas escalará desde la Patagonia, abarcará hacia el interior, llegará al Gran Santiago, llegará otra vez a la parte sur de Coquimbo", agregó, precisando que en la capital podría caer hasta 30 milímetros este jueves y viernes.

Posible agua-lluvia en Santiago

Sepúlveda afirmó que hay que poner atención en "el tema es la Isoterma 0, que puede rondar los 1.200 metros de altitud aproximadamente en la capital".

"La Isoterma 0 es la línea imaginaria que divide las precipitaciones que caen en estado sólido, nieve, de las que caen en estado líquido, lluvia", explicó.

"Si la Isoterma 0 se sitúa a 1.200 metros de altitud aproximadamente, podríamos tener agua-nieve, por ejemplo, en el sector oriente del Gran Santiago. Comunas en la parte alta, como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, podrían tener nieve en la tarde del jueves a la madrugada del viernes", añadió.

"Nos vamos a entumir"

El periodista señaló que "cuando se despeje el viernes, como viene esto impulsado por una masa de aire polar, nos vamos a entumir con temperaturas que pueden llegar a 4 o 5 grados bajo cero en la madrugada del sábado en la Región Metropolitana".

En ese sentido, pronosticó. en Santiago una mínima de -2°C para el sábado, y una máxima de tan solo 12°C. "Será un fin de semana sin lluvias, pero con mucho frío en general en el centro sur del país", afirmó.

Todo sobre El Tiempo