Emiten aviso por probables nevadas en 10 regiones del país: Revisa cuándo se registrarán y los montos estimados

18 ag. 2025 - 13:28 hrs.

¿Qué Pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por “probables nevadas” que afectarán a varias regiones del país debido a un frente frío que se desplazará entre Coquimbo y Biobío.

El aviso estará vigente desde la mañana del jueves 21 hasta la mañana del viernes 22 de agosto, y contempla “probabilidad de riesgo en el desplazamiento”, según indicó la DMC.

¿Qué regiones podrían registrar nevadas?

De acuerdo con el organismo, las regiones que podrían experimentar nevadas son:

Coquimbo : precordillera y valles precordilleranos.

: precordillera y valles precordilleranos. Valparaíso : precordillera.

: precordillera. Metropolitana : precordillera.

: precordillera. O’Higgins : precordillera.

: precordillera. Maule : precordillera.

: precordillera. Ñuble : precordillera.

: precordillera. Biobío: cordillera costa y precordillera.

Los montos estimados de nieve en centímetros para estas zonas son:

Coquimbo: 10 a 15 cm.

Valparaíso: 15 a 25 cm.

Metropolitana: 20 a 30 cm.

O’Higgins: 20 a 35 cm.

Maule: 20 a 30 cm.

Ñuble: 10 a 20 cm.

Biobío: 5 a 8 cm (cordillera costa) y 15 a 20 cm (precordillera).

Probables nevadas también en el sur del país

Un evento similar se prevé entre la madrugada y la mañana del viernes 22 de agosto para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, producto de un frente frío con inestabilidad post-frontal.

Los montos estimados de nieve son: