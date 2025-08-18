Logo Mega

Emiten aviso por probables nevadas en 10 regiones del país: Revisa cuándo se registrarán y los montos estimados

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por “probables nevadas” que afectarán a varias regiones del país debido a un frente frío que se desplazará entre Coquimbo y Biobío.

El aviso estará vigente desde la mañana del jueves 21 hasta la mañana del viernes 22 de agosto, y contempla “probabilidad de riesgo en el desplazamiento”, según indicó la DMC.

¿Qué regiones podrían registrar nevadas?

De acuerdo con el organismo, las regiones que podrían experimentar nevadas son:

  • Coquimbo: precordillera y valles precordilleranos.
  • Valparaíso: precordillera.
  • Metropolitana: precordillera.
  • O’Higgins: precordillera.
  • Maule: precordillera.
  • Ñuble: precordillera.
  • Biobío: cordillera costa y precordillera.
Los montos estimados de nieve en centímetros para estas zonas son:

  • Coquimbo: 10 a 15 cm.
  • Valparaíso: 15 a 25 cm.
  • Metropolitana: 20 a 30 cm.
  • O’Higgins: 20 a 35 cm.
  • Maule: 20 a 30 cm.
  • Ñuble: 10 a 20 cm.
  • Biobío: 5 a 8 cm (cordillera costa) y 15 a 20 cm (precordillera).

Probables nevadas también en el sur del país

Un evento similar se prevé entre la madrugada y la mañana del viernes 22 de agosto para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, producto de un frente frío con inestabilidad post-frontal.

Los montos estimados de nieve son:

  • La Araucanía: 1 a 5 cm (precordillera).
  • Los Ríos: 1 a 2 cm (cordillera costa) y 1 a 5 cm (precordillera).
  • Los Lagos: 1 a 2 cm (cordillera costa), 1 a 5 cm (precordillera), 1 a 2 cm (Chiloé) y 1 a 3 cm (Patagonia subandina).

