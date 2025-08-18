Emiten aviso por probables nevadas en 10 regiones del país: Revisa cuándo se registrarán y los montos estimados
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por “probables nevadas” que afectarán a varias regiones del país debido a un frente frío que se desplazará entre Coquimbo y Biobío.
El aviso estará vigente desde la mañana del jueves 21 hasta la mañana del viernes 22 de agosto, y contempla “probabilidad de riesgo en el desplazamiento”, según indicó la DMC.
¿Qué regiones podrían registrar nevadas?
De acuerdo con el organismo, las regiones que podrían experimentar nevadas son:
- Coquimbo: precordillera y valles precordilleranos.
- Valparaíso: precordillera.
- Metropolitana: precordillera.
- O’Higgins: precordillera.
- Maule: precordillera.
- Ñuble: precordillera.
- Biobío: cordillera costa y precordillera.
Los montos estimados de nieve en centímetros para estas zonas son:
- Coquimbo: 10 a 15 cm.
- Valparaíso: 15 a 25 cm.
- Metropolitana: 20 a 30 cm.
- O’Higgins: 20 a 35 cm.
- Maule: 20 a 30 cm.
- Ñuble: 10 a 20 cm.
- Biobío: 5 a 8 cm (cordillera costa) y 15 a 20 cm (precordillera).
Probables nevadas también en el sur del país
Un evento similar se prevé entre la madrugada y la mañana del viernes 22 de agosto para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, producto de un frente frío con inestabilidad post-frontal.
Los montos estimados de nieve son:
- La Araucanía: 1 a 5 cm (precordillera).
- Los Ríos: 1 a 2 cm (cordillera costa) y 1 a 5 cm (precordillera).
- Los Lagos: 1 a 2 cm (cordillera costa), 1 a 5 cm (precordillera), 1 a 2 cm (Chiloé) y 1 a 3 cm (Patagonia subandina).
