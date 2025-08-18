Sistema frontal en el norte: Advierten por tormentas de arena, tormentas eléctricas, nevadas y viento de hasta 110 km/h

18 ag. 2025 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigentes tres alertas asociadas al sistema frontal que afecta este lunes al norte del país, zona en donde se espera el desarrollo de tormentas de arena y viento blanco, debido a vientos que llegarían hasta 110 km/h. Además, existen avisos por tormentas eléctricas y nevadas.

Alertas por sistema frontal en el norte

La primera de las alertas -el segundo nivel de advertencia más alto de la DMC- afecta a la región de Atacama entre la mañana y la tarde de este lunes, debido a un "jet de bajo nivel" asociado al frente que está dejando lluvias en el norte.

Las zonas en donde se podrían desarrollar "tormentas de arena" son el litoral, la Cordillera de la Costa, los valles y la pampa de la región; esperándose vientos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Para estas mismas zonas de Atacama, la DMC mantiene desde el domingo una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes", ya que las lluvias dejarían entre 15 y 25 milímetros de agua caída entre la tarde de este lunes y la madrugada del martes.

Desde la mañana del domingo, Meteorología también mantiene vigente otra alerta por "viento moderado a fuerte" que podrían generar el "desarrollo de viento blanco" en zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en las cuales el viento podría llegar a los 110 km/h.

Región de Tarapacá

Cordillera: 80-100 km/h (lunes 18); 70-90 km/h (martes 19).

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: 80-100 km/h (lunes 18); 80-100 km/h (martes 19).

(lunes 18); (martes 19). Precordillera: 70-90 km/h (lunes 18); 60-80 km/h, rachas 90 km/h (martes 19).

(lunes 18); (martes 19). Precordillera Salar: 60-80 km/h (lunes 18); 50-70 km/h, rachas 80 km/h (martes 19).

(lunes 18); (martes 19). Cordillera: 90-110 km/h (lunes 18); 90-110 km/h (martes 19).

Región de Atacama

Precordillera: 40-60 km/h, rachas 70 km/h (lunes 18).

(lunes 18). Cordillera: 90-110 km/h (lunes 18).

Avisos por tormentas eléctricas y nevadas

Por otro lado, la DMC también emitió cuatro avisos -su nivel de advertencia más bajo- asociados a este sistema frontal. Entre estos, destacan las "probables tormentas eléctricas" en Atacama y Coquimbo entre la mañana de este lunes y la madrugada del martes.

Además, se espera el desarrollo de "nevadas normales a moderadas" en la precordillera, la precordillera salar y la cordillera de Antofagasta; y la precordillera y cordillera de la región de Atacama hasta la tarde del martes.

Todo sobre Megatiempo