Videos muestran impactante tormenta de arena en el norte del país

18 ag. 2025 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "viento moderado a fuerte" para zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama debido a una "corriente en chorro" que estará presente hasta la noche del martes 19 de agosto.

Dentro de las advertencias de la DMC con esta alerta, está el "desarrollo de tormentas de arena", cuestión que usuarios de redes sociales ya han reportado con diversos registros audiovisuales.

En los videos enviados a los canales oficiales de Megatiempo, se pueden ver grandes polvaredas levantadas por el fuerte viento en localidades como Copiapó, Tierra Amarilla, Calama y el interior de la región de Antofagasta.

De acuerdo a la DMC, las zonas que podrían verse afectadas por tormentas de arena son la pampa y cordillera de Tarapacá; cordillera costa, pampa, precordillera, precordillera salar y cordillera de Antofagasta; además del litoral, cordillera costa, valles, pampa, precordillera y cordillera de Atacama.

Debido a este fenómeno, Servicio Local de Educación Pública Licancabur anunció la suspensión de clases en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe.

Revisa los registros

Calama

Interior de Antofagasta

Copiapó

Tierra Amarilla

