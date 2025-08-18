Suspenden clases en tres comunas de Chile por alerta de fuertes vientos y tormenta de arena

18 ag. 2025 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur anunció la suspensión de clases para el resto de esta jornada de lunes 18 de agosto en tres comunas de la región de Antofagasta, a causa de la alerta de fuertes vientos y tormentas de arena.

¿En qué comunas se suspendieron las clases?

El SLEP informó que la suspensión total de clases aplica en todos los establecimientos educacionales de las siguientes tres comunas del país:

Calama

San Pedro de Atacama

Ollagüe

La medida se toma "de acuerdo a la Alerta Temprana Preventiva de Senpared por fuertes vientos y tormenta de arena" que se podría registrar esta jornada de lunes, informó el SLEP mediante un comunicado.

"Esta medida busca proteger la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación", agregaron.

Meteorología emite alerta

La Dirección Meteorología de Chile (DMC) también emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" que desde la tarde del lunes 18 y hasta la noche del martes 19 de agosto afectará a tres regiones del país:

Tarapacá (Pampa, Cordillera)

Antofagasta (Cordillera Costa, Pampa, Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera)

Atacama (Precordillera, Cordillera)

