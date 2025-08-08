Profesor acusa que lo confundieron con docente que gritó a alumno por defender a Pinochet: Llamó a buscar información confiable

08 ag. 2025 - 18:43 hrs.

Un profesor identificado como Carlos aseguró en un video en redes sociales que lo confundieron con el docente que fue grabado esta semana gritándole a un alumno que defendió al dictador Augusto Pinochet en un liceo de Limache, en la región de Valparaíso.

"No tengo nada que ver"

A través de un video en TikTok, el profesor explicó que tras la difusión del video recibió múltiples mensajes en redes sociales de personas que lo confundieron con el docente de Limache.

"Ni siquiera había visto el video, pero nunca se ve al profe, solo se escucha. Debe ser un profesor de historia, supongo, pero yo no soy, yo soy profesor de ciencias y química, soy bioquímico", explicó Eduardo.

Es más, aseguró que "hace años que no entro a un colegio a hacer clases, solo hago en la universidad y en preuniversiarios, y no tengo nada que ver".

"Algo importante de la educación científica es eso, saber buscar información confiable. Por eso me llama la atención que tanta gente encontró el video, me encontró a mí y dijo 'vamos a lincharlo", añadió.

La situación escaló a tal punto que recibió varios insultos y amenazas por redes sociales de personas que incluso le dijeron que "lo tenían identificado".

"Me pareció muy mal"

Respecto al video de la polémica, Eduardo opinó que lo "encuentro pésimo (...). Me gustaría haber sido famoso por los aportes que trato de hacer a los estudiantes, no esto".

"Lo encuentro realmente terrible, cómo puede prender algo así sin tener nada de información al respecto. Así que hay que poner atención a lo que uno ve y estar seguro cuando uno emite un juicio, para eso es la enseñanza", concluyó.

El verdadero profesor involucrado en el video fue separado de sus funciones y la Fiscalía abrió una investigación de oficio.