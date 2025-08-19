Pronóstico de lluvias para este miércoles: Conoce las zonas del país en donde caerán precipitaciones

19 ag. 2025 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones en el país este miércoles 20 de agosto. En concreto, se trataría de nueve regiones en las que se presentarían al menos uno de los fenómeno.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrará una lluvia débil la tarde y noche del miércoles, extendiéndose hasta la madrugada del jueves. En el archipiélago de Juan Fernández caerán chubacos en la mañana y noche.

Zona centro

En la región del Maule, en localidades como Parral y Cauquenes se registrarán chubascos aislados durante la madrugada. Mismo pronóstico se esperan en Chillán y San Carlos, en la región de Ñuble.

En la región de Biobío también caerán chubascos aislados en la primera mitad de la jornada. En Lebu, el fenómeno se repetirá en la noche.

En Villarrica y Pucón, en la región de La Araucanía, los chubascos se registrarán durante toda la jornada; mientras que en Puerto Saavedra, en la mañana y tarde; y en Temuco, solo en la tarde.

En Panguipulli y Lago Ranco, en región de Los Ríos, el fenómeno se dará de principio a fin. En Valdivia, también, a excepción de la noche.

En la región de Los Lagos, en localidades como Futaleufú, Quellón, Castro y Ancud, las lluvias caerán en la segunda mitad del miércoles. En Cochamó, se esperan precipitaciones en todo el día, y en Puerto Montt, en la mañana y tarde.

Las lluvias también se harán presente en la región de Aysén. En algunas localidades, como Puerto Cisnes y Puerto Aysén, el fenómeno se dará durante todo el día; en otras, como Coyhaique y Cochrane, solo en la tarde y noche. En Villa O'Higgins se esperan nevadas débiles en la madrugada y mañana.

En Torres del Paine, en la región de Magallanes, caerá agua-nieve desde la mañana hasta la noche del miércoles. En Puerto Williams caerán chubascos débiles en la mañana y tarde. En Punta Arenas y Porvenir, solo en la tarde.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El centro de Santiago, en la Región Metropolitana, amanecerá nublado y variará a nubosidad parcial durante la tarde, con extremas de 6°C y 16°C.

Todo sobre Lluvias