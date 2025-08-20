Frío extremo, lluvia y nieve para próximos días en Santiago: Se anticipan hasta -5°C en la Región Metropolitana

20 ag. 2025 - 10:34 hrs.

Lluvia, nieve y frío extremo es lo que se viene para la Región Metropolitana en los próximos días, según adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien entregó un pronóstico del tiempo detallado del fenómeno que afectará a Santiago esta semana.

¿Cuándo y a qué hora empieza a llover en Santiago?

El experto adelantó que esta jornada de miércoles 20 de agosto el cielo estará despejado en Santiago durante mañana, pero "en la tarde la nubosidad va a ir aumentando, principalmente después de las 18:00 horas. Las lluvias llegan débiles después de las 21:00-22:00 horas en las comunas del oriente y suroriente".

Sin embargo, Leyton explicó que el día con mayor intensidad de precipitaciones será el jueves, "con lluvia débil, pero generalizada desde la madrugada. En la tarde, después del mediodía, va a ir aumentando la intensidad y ya a las 3 o 4 de la tarde comienza lo más abundante".

"Viene una inestabilidad postfrontal, vamos a estar inmersos en una masa de aire frío inestable que nos va a dejar chubascos que van a ser fuertes a ratos", añadió Leyton, quien además adelantó rachas de vientos de hasta 52 km/h para el jueves.

Nieve y frío extremo

El viernes las temperaturas seguirán disminuyendo e incluso durante la madrugada se anticipa una mínima de 1°C, "pero seguirán las precipitaciones de tipo chubasco, lo que podría dejar nieve en Santiago", comentó el meteorólogo.

Según Leyton, la isoterma 0 rondará los 900 metros, "lo que asegura nieve, no aguanieve, sino que nieve en la plaza de San José de Maipo con cerca de 10 a 15 centímetros. Además, un porcentaje de todas las comunas del sector oriente van a recibir nieve: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto".

A pesar de que la lluvia se termina el viernes, la mañana del sábado se registrarán heladas con una mínima de -2°C en el centro de Santiago: "Esto significa que en las comunas del sector norte de la Región Metropolitana podrían tener hasta -5°C", pronosticó Leyton.

Revisa el pronóstico del tiempo en Santiago

Miércoles 20 de agosto: Mínima de 5°C y máxima de 18°C. Despejado en la mañana, nublado en la tarde y chubascos en la noche.

Jueves 21 de agosto: Mínima de 4°C y máxima de 15°C. Lluvia.

Viernes 22 de agosto: Mínima de 1°C y máxima de 7°C. Lluvia.

Sábado 23 de agosto: Mínima de -2°C y máxima de 11°C. Soleado.

Domingo 24 de agosto: Mínima de -1°C y máxima de 14°C. Soleado.

