Armada emite nuevo aviso de marejadas anormales para casi todo el país: Revisa cuándo se registrarán

19 ag. 2025 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió este martes un aviso de marejadas anormales en las costas del país, las cuales se registrarán en varias regiones de la zona norte, centro y sur durante los próximos días.

¿Cuándo y dónde se registrarán las marejadas?

De acuerdo al organismo, el evento se presentará desde el jueves 21 de agosto hasta el domingo 24 del mismo mes, originado por un sistema frontal. Tanto los días de inicio como de término variarán dependiendo de la zona.

En total, serán 14 regiones las que se verán afectadas: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

"Fuerte oleaje en sector insultar y continental"

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito, explicó que un sistema frontal activo que se manifestará en la zona centro y sur del país generará un "fuerte oleaje en sector insular y continental, afectando desde el día jueves 21 de agosto al borde costero nacional".

"Este tren de olas se proyectará como marejadas del suroeste entre Golfo de Penas y Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección", agregó la autoridad.

Se espera que en este evento de marejadas anormales la condición más intensa se presente el viernes 22 y sábado 23 de agosto, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea, en especial entre las 9:00 y 12:00 horas, como marea primaria y entre las 21:00 y 00:00 horas como pleamar secundaria.

Las marejadas por zona y hora de condición más intensa

Golfo de Penas a Golfo de Arauco:

Jueves 21 de agosto (AM) al sábado 23 de agosto.

10:00 a 12:00 hrs. (marea alta).

22:00 a 00:00 hrs. (marea alta).

Golfo de Arauco a Coquimbo:

Jueves 21 de agosto (PM) al sábado 23 de agosto.

09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).

21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Archipiélago de Juan Fernández:

Jueves 21 de Agosto (AM) al sábado 23 de agosto.

09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).

21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Coquimbo a Arica:

Viernes 22 de agosto (AM) al domingo 24 de agosto.

09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).

21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Se hace llamado a la precaución

La autoridad marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas y evitar el tránsito por sectores rocosos.

Además, se recomienda no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.