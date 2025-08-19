¡Se vienen las precipitaciones!: Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este miércoles 20 de agosto

19 ag. 2025 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de agosto, en la Región Metropolitana y el resto del país. En muchos sectores ya comenzarán las lluvias.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este miércoles 20 de agosto?

"Sobre el norte retorna la calma, aunque este miércoles continuarán con marejadas después de las recientes ventoleras. Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta, cambiará de gris a nubes dispersas. Despejado hacia el interior y escasas nubes sobre Atacama, y el resto del día brillará el sol", afirmó el comunicador.

"La nubosidad será dispersa y en altura durante esta jornada de miércoles en Vicuña, Illapel y Los Vilos... En la precordillera de Valparaíso se cubrirá el cielo al anochecer. En los valles y en la costa se mantiene con nubosidad parcial", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este miércoles 20 de agosto?

Sepúlveda expuso que "solo durante la madrugada de este miércoles caerían chubascos en las alturas andinas de O'Higgins y Maule, luego nieblas locales, nubosidad dispersa... Precipitaciones que se quedan hasta el amanecer al interior de Ñuble, luego incluso se asomará el sol. En Biobío se mantendrá gris, aunque con quiebres esporádicos".

"Chubascos locales e intermitentes en sectores de La Araucanía, algo podría salpicar también en zonas de Los Ríos hacia el interior. Nubosidad parcial por la tarde a la espera de las precipitaciones de verdad. Lo mismo en sectores del norte de Los Lagos, porque ya por la tarde lloverá, por ejemplo, en el Archipiélago de Chiloé", sostuvo.

"El agua mojará primero las islas de Aysén, recién por la noche alcanzarán Coyhaique, Chile Chico, Cochrane, Villa O'Higgins. Chubascos locales solamente en las islas occidentales de la región de Magallanes, al interior no; de hecho, se asomará un sol austral con siempre heladas locales", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este miércoles 20 de agosto?

El periodista señaló que "la Región Metropolitana amanecerá bajo escasas nubes con 5°C de mínima en promedio. Durante la tarde llegará la nubosidad para manchar el cielo, especialmente desde Los Valles hacia la Cordillera, y recién por la noche, antes no, caerán los primeros chubascos en las alturas andinas y zonas de la precordillera".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 5°C y 18°C

Melipilla: 5°C y 17°C

Santiago: 5°C y 17°C

Buin: 5°C y 16°C

San José de Maipo: 6°C y 14°C

Temperaturas pronosticadas para este miércoles 20 de agosto en el país

Arica: 5°C y 18°C

Iquique: 15°C y 18°C

Calama: 1°C y 23°C

Antofagasta: 12°C y 17°C

Copiapó: 8°C y 22°C

La Serena: 7°C y 17°C

Ovalle: 7°C y 20°C

Quillota: 9°C y 18°C

Los Andes: 15°C y 7°C

Valparaíso: 9°C y 16°C

Rancagua: 7°C y 15°C

Talca: 6°C y 17°C

Chillán: 8°C y 16°C

Concepción: 9°C y 14°C

Los Ángeles: 9°C y 15°C

Temuco: 7°C y 14°C

Valdivia: 7°C y 12°C

Osorno: 5°C y 13°C

Puerto Montt: 8°C y 12°C

Castro: 4°C y 10°C

Puerto Aysén: 3°C y 8°C

Coyhaique: 3°C y 9°C

Puerto Natales: 0°C y 8°C

Punta Arenas: 1°C y 8°C

Puerto Williams: -1°C y 6°C

Todo sobre El Tiempo