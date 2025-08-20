Lluvias, agua-nieve y vientos de 80 km/h: Revisa el pronóstico de precipitaciones para este jueves

20 ag. 2025 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones, caída de agua-nieve y vientos en el país este jueves 21 de agosto. En concreto, se trataría de 14 regiones en las que se presentarían al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrará una lluvia débil en la madrugada y chubascos en la mañana. En el archipiélago de Juan Fernández caerán chubascos débiles durante todo el día, a excepción de la noche.

Zona norte

En Colchane, en la región de Tarapacá, y en Ollagüe, en la región de Antofagasta, se esperan vientos de hasta 80 km/h en la tarde.

En la región de Atacama, en sectores como Chañaral, Caldera y Huasco, se presentarán lloviznas en la mañana. En la región de Coquimbo, en tanto, habrá chubascos en la segunda mitad del día.

Zona centro

En el litoral de la región de Valparaíso caerán lluvias desde la mañana hasta la noche. Más al interior, en localidades como San Felipe y Los Andes, el fenómeno comenzará en la madrugada y durante la noche se esperan chubascos de agua-nieve.

En la región de O'Higgins se registrarán precipitaciones desde la mañana hasta la noche. Y en el Maule las lluvias caerán durante todo el día.

En las regiones de Ñuble y Biobío también se presentarán lluvias de principio a fin, sin embargo, para la segunda mitad de la jornada se han pronosticado probables tormentas eléctricas.

En toda la región de La Araucanía se esperan lluvias este jueves, desde sus primeras horas hasta el día siguiente. En el caso de Villarrica y Pucón, podrían presentarse nevadas en la noche.

En las regiones de Los Ríos y Los Lagos también se han pronosticado lluvias. Se espera que en la mayoría de las localidades el fenómeno se registre durante todo el día. En la localidad de Futaleufú caerá agua-nieve en el día y chubascos de nieve en la noche.

En varios sectores de la región de Aysén, como Lago Verde y Coyhaique, se registrarán chubascos de nieve en la primera mitad del jueves. En otros, como Puerto Aysén y Puerto Cisnes, caerán chubascos de agua-nieve todo el día.

En Torres del Paine, en la región de Magallanes, caerá agua-nieve y nevadas durante todo el día. En Puerto Natales se esperan chubascos de agua-nieve débiles en la madrugada y noche, y en la tarde solo chubascos débiles. En Punta Arenas y Porvenir las precipitaciones se darán en la segunda mitad de la jornada.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

Para la Región Metropolitana se han pronosticado chubascos aislados desde la mañana hasta el término de la jornada. A excepción de la zona poniente, Curacaví y Melipilla, en la región se esperan chubascos de agua-nieve en la noche.

