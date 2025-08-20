¿Nevará en el cerro Renca y el San Cristóbal?: Revisa en cuáles comunas de Santiago caería nieve y en cuáles agua-nieve

20 ag. 2025 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde-noche de este miércoles comenzaron a presentarse las primeras precipitaciones en la Región Metropolitana, las cuales han estado acompañadas con vientos de hasta 33 kilómetros por hora y que se volverían más intensas durante este jueves.

Sin embargo, lo más llamativo del fenómeno no sería ni las lluvias ni los vientos, sino que la probabilidad de que caiga nieve en la capital en la noche del jueves y madrugada del viernes, algo que sólo ha ocurrido en cuatro años según los registros: en 1912,1922, 1971 y 2017.

¿En cuáles comunas caería nieve y en cuáles agua-nieve?

El periodista especialista en meteorología, Alejandro Sepúlveda, indicó que en "al menos en todas las comunas del oriente, hay alta probabilidad de nieve; en las comunas del centro de Santiago, probabilidad de agua nieve; y en la medida que me alejo, baja la probabilidad de agua-nieve en el sector poniente".

En ese sentido, ejemplificó que hay alta probabilidad de nieve en comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo.

En tanto, hay probabilidad de agua-nieve en sectores como Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Recoleta, Santiago Centro, Estación Central, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Miguel, La Cisterna.

"En donde la probabilidad es más baja, pero no descartable, ojo, es en Quilicura, Maipú, San Bernardo, Lo Prado, Renca, en fin, al menos a nivel de superficie", expuso el comunicador.

Cerros en la Región Metropolitana donde caería nieve

Sepúlveda recordó que suele caer nieve donde se ubica la isoterma cero, la cual está vez se posicionaría entre los 900 y 800 metros de altitud. "Siempre hay que darle un margen de 200 metros para abajo para que pueda caer agua nieve".

"Para que tengamos referencia, la Plaza Italia o Plaza Baquedano, está a 570 metros de altitud", puntualizó.

"Tenemos algunos hitos geográficos que nos pueden ayudar a entender en dónde podría caer nieve. Por ejemplo, el Cerro San Cristóbal tiene 880 metros de altitud... El Santa Lucía tiene 630 metros, está más difícil. El Chena, en San Bernardo, son 890 metros y así nos vamos", indicó.

"El Cerro Renca tiene 900 metros. Han preguntado, ¿existirá la probabilidad de aguanieve? Tal vez en la cumbre del Cerro Renca, en el Manquehue de todas maneras", añadió.

