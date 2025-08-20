20 ag. 2025 - 18:33 hrs.

El sistema frontal que llegará a la región Metropolitana podría dejar lluvia, frío extremo e incluso nieve en algunas zonas de la capital, según el pronóstico que entregó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Una duda que va más allá del pronóstico del tiempo y que surge cuando se anticipa caída de nieve radica en cómo se conjuga el verbo nevar y si es que dice "hoy neva" u "hoy nieva". La respuesta está en la gramática.

¿Neva o nieva? Esta es la forma correcta de decirlo

La Real Academia Española (RAE) aclaró que nevar es un verbo irregular y, por lo tanto, cuando hablamos en presente, la forma correcta de expresar que cae nieve en diciendo "nieva" y no "neva".

"El verbo nevar es irregular y se conjuga como acertar. Por tanto, se dice nieva", explicó la RAE. Frente a esto, lo correcto es decir "nieva en Santiago".

Sin embargo, en caso de que el verbo nevar se conjugue al pretérito imperfecto, lo correcto será decir "ayer nevaba" y no "ayer nievaba".

Mientras que si se conjuga en gerundio lo adecuado es señalar "está nevando" y no "está nievando".