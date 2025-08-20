Emiten alerta por heladas de hasta -8°C en 3 regiones de la zona central: También hay probabilidad de tormentas eléctricas

20 ag. 2025 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una alerta meteorológica por "heladas moderadas a intensas" que se registrarán entre la madrugada y la mañana del sábado 23 de agosto en tres regiones del país.

El fenómeno se debe a una condición sinóptica de "alta presión fría", lo que también generará la formación de hielo en las zonas afectadas.

Paralelamente, la DMC publicó un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas, que podrían presentarse en seis regiones entre la tarde del jueves 21 y la tarde del viernes 22 de agosto, bajo la condición de "inestabilidad post frontal", con posibilidad de granizos.

¿Qué regiones tendrán heladas?

Según el organismo, las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los -8°C en algunos sectores de la zona central entre la madrugada y la mañana del sábado 23 de agosto.

Valparaíso : -8°C a -6°C (precordillera y valles precordilleranos)

: -8°C a -6°C (precordillera y valles precordilleranos) Metropolitana : -8°C a -6°C (precordillera)

: -8°C a -6°C (precordillera) O’Higgins: -7°C a -5°C (precordillera)

La DMC recordó que las alertas se emiten cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas?

Por otra parte, un aviso meteorológico advierte sobre la probabilidad de tormentas eléctricas y granizos en distintas zonas del centro y sur del país:

Valparaíso (litoral y cordillera de la costa): viernes 22

(litoral y cordillera de la costa): viernes 22 Metropolitana (cordillera de la costa): viernes 22

(cordillera de la costa): viernes 22 O’Higgins (litoral y cordillera de la costa): viernes 22

(litoral y cordillera de la costa): viernes 22 Maule (litoral y cordillera de la costa): viernes 22

(litoral y cordillera de la costa): viernes 22 Ñuble (litoral, cordillera de la costa y valle): jueves 21

(litoral, cordillera de la costa y valle): jueves 21 Biobío (litoral, cordillera de la costa y valle): jueves 21

