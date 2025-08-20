"La condición es muy similar a la de 2017": ¿Cuál es la probabilidad de que caiga nieve en Santiago, según la DMC?

20 ag. 2025 - 17:37 hrs.

Este miércoles, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entregó detalles sobre el sistema frontal frío que impactará a gran parte del país y que podría dejar nieve en al menos 10 regiones, incluida la Metropolitana, donde la atención está puesta en lo que ocurrirá en Santiago.

Según el especialista, el fenómeno se desarrollará dentro de las próximas 48 horas, comenzando en las últimas horas del jueves 21 de agosto y extendiéndose hasta la madrugada del viernes 22.

Más de un 90% de probabilidad de nevadas

“Esperamos precipitaciones de nieve en los sectores altos de la ciudad, estamos hablando de sectores como Lo Barnechea, La Reina, Tobalaba, incluso en sectores como Peñalolén y el sector alto de Puente Alto. Hay una alta probabilidad, sobre el 90%”, indicó Zúñiga.

En cuanto al centro y sector poniente de Santiago, explicó: “También hay una alta probabilidad de que tengamos agua nieve. Si bien iniciamos potencialmente con precipitaciones líquidas, después va a ir variando durante la tarde-noche del jueves con agua nieve. No podemos descartar que en la madrugada del viernes tengamos nevadas”.

El meteorólogo detalló que las temperaturas estarán por debajo del promedio habitual. Por ejemplo, el jueves 21 la mínima será cercana a los 2°C y la máxima no superará los 11°C, mientras que para el viernes 22 el panorama será similar, con registros fríos durante todo el día.

Se podría repetir la nevada de 2017

Zuñiga recordó que las nevadas en Santiago son eventos muy poco comunes, con solo cuatro registros en más de un siglo: 1912, 1922, 1971 y la más reciente en 2017, cuando la nieve cubrió gran parte de la capital.

“En estos momentos la condición es muy similar a la de 2017, así que existe una alta probabilidad de que este fenómeno realmente se esté generando”, advirtió.

