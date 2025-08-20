Armada advierte que marejadas anormales serán "de las más intensas de los últimos cinco años"

20 ag. 2025 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada advirtió este miércoles sobre las marejadas anormales que se registrarán este fin de semana en gran parte de Chile, señalando que serán de las más intensas de los últimos cinco años.

El aviso de marejadas anormales emitido por la Armada

El aviso de marejadas anormales fue emitido el martes y afecta a 14 de las 16 regiones del país. Estas se presentarán entre el jueves 21 y el domingo 24 de agosto.

Se tratará de marejadas del suroeste originadas por un sistema frontal, que se registrarán desde el Golfo de Penas, en la región de Aysén, hasta Arica, en la región de Arica y Parinacota, incluyendo al archipiélago Juan Fernández.

Según precisó la autoridad marítima, los días de mayor intensidad serán el viernes y el sábado. En tanto, los horarios críticos se concentrarán entre las 09:00 y 12:00 horas y entre las 21:00 y 00:00 horas, es decir, durante los periodos de marea alta.

¿Qué dijeron desde la Armada por las marejadas anormales?

El capitán de corbeta Camilo Aránguiz, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Iquique, señaló que "la categorización de anormal significa que se espera una posible destrucción del borde costero, con la especial particularidad de que este evento va a ser uno de los más intensos en los últimos 5 años".



"El llamado de la autoridad marítima es a respetar las medidas de autocuidado y a no acercarse de forma innecesaria al borde costero", concluyó.