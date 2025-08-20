Lluvia a la antigua: El pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este jueves a la espera de la posible caída de nieve

20 ag. 2025 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este jueves 21 de agosto, en la Región Metropolitana y el resto del país, a la espera de las nieves que caerían este viernes en el centro-sur.

"En la madrugada de este viernes podría nevar en sectores pocos habituales del centro-sur de Chile, incluida algunas zonas del Gran Santiago, además de lluvias, vientos, marejadas, en fin", sostuvo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este jueves 21 de agosto?

El comunicador detalló que "sobre la costa del Norte Grande cambiará de cubierto a nubes dispersas este jueves, y estará despejado al interior. Camanchaca matinal en Atacama, incluso en Copiapó, y por la noche podría nevar en la cordillera andina de la provincia del Huasco".

"En la tarde-noche de este jueves nevará en la cordillera de la región de Coquimbo. En La Serena sólo probables chubascos. Precipitaciones desde el Limarí hacia el sur, sol durante la mañana en la costa de Valparaíso y recién en la tarde lluvia a la antigua por momentos, con vientos de hasta 60 km/h, no sólo en el litoral, sino que también en los valles", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este jueves 21 de agosto?

Sepúlveda pronosticó "lluvias importantes sobre O'Higgins, especialmente en la tarde. Desde el mediodía mojarán Maule. Lo más constante caerá en la mañana sobre Ñuble y Biobío, también con vientos. Chubascos y probables tormentas eléctricas en la tarde y en la noche posibles nevadas en sectores pocos frecuentes".

"Las precipitaciones más constantes del jueves caerán durante la mañana en el sur, después chubascos con probables tormentas eléctricas, granizos incluidos... Por la tarde chubascos locales en el Archipiélago de Chiloé", expuso.

"Precipitaciones en sectores insulares de Aysén y sería, en el resto de la Patagonia esperan heladas, con una mínima que promediará tres a cuatro grados bajo cero. Habrá escarcha y el resto del día brillará un sol lejano, incluida la región de Magallanes", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este jueves 21 de agosto?

Sobre la capital, el periodista adelantó "chubascos en la mitad oriente de la Región Metropolitana durante las primeras horas del jueves. Es más, en la mañana se asomará el sol por delante, ahí se producirá la máxima, 14°C en promedio".

"Al mediodía el cielo se cubrirá y en la tarde lluvias, a ratos, a la antigua, 20 milímetros podríamos acumular, además de vientos que podrían superar los 60 km/h", señaló.

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 3°C y 15°C

Melipilla: 5°C y 14°C

Santiago: 4°C y 14°C

Buin: 3°C y 13°C

San José de Maipo: 0°C y 9°C

Temperaturas pronosticadas para este jueves 21 de agosto en el país

Arica: 16°C y 18°C

Iquique: 15°C y 18°C

Calama: 3°C y 21°C

Antofagasta: 14°C y 17°C

Copiapó: 10°C y 17°C

La Serena: 10°C y 14°C

Ovalle: 8°C y 14°C

Quillota: 9°C y 14°C

Los Andes: 3°C y 13°C

Valparaíso: 10°C y 14°C

Rancagua: 5°C y 14°C

Talca: 5°C y 11°C

Chillán: 5°C y 13°C

Concepción: 6°C y 10°C

Los Ángeles: 4°C y 11°C

Temuco: 4°C y 8°C

Valdivia: 4°C y 8°C

Osorno: 3°C y 9°C

Puerto Montt: 4°C y 9°C

Castro: 3°C y 8°C

Puerto Aysén: -1°C y 6°C

Coyhaique: -2°C y 6°C

Puerto Natales: -3°C y 5°C

Punta Arenas: -1°C y 5°C

Puerto Williams: -3°C y 6°C

