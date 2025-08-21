"Fácilmente unos 20 centímetros de nieve": Alejandro Sepúlveda revela las comunas de Santiago con probabilidad de nevadas

21 ag. 2025 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda entregó un nuevo pronóstico sobre los sectores con mayor probabilidad de recibir nieve en la Región Metropolitana, fenómeno que ya había sido advertido previamente por el equipo de Megatiempo.

La información coincide con lo señalado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), organismo que el miércoles aseguró que existe un 90% de probabilidad de nevadas en la zona oriente y en sectores altos de Santiago entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 22 de agosto.

¿En qué comunas nevará?

Con el objetivo de precisar las zonas más afectadas, Sepúlveda presentó un mapa de riesgo: las comunas en rojo representan la mayor probabilidad de nevadas, mientras que las marcadas en amarillo presentan riesgo medio y las de verde, bajo.

Entre las comunas más expuestas, con hasta un 90% de probabilidad, destacan: Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

“Esas tienen un 90% de probabilidades de recibir nieve”, confirmó Sepúlveda.

Mapa de comunas con probabildad de nieve.

Probabilidades de agua nieve

En el grupo intermedio —color amarillo— aparecen comunas del centro y nororiente de Santiago, que podrían registrar caída de agua nieve en algunos sectores: Colina, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Conchalí, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja, El Bosque, San Bernardo, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos.

Finalmente, el experto señaló que en el sector poniente de la capital —Quilicura, Renca, Maipú y Pudahuel— existe una probabilidad baja de aguanieve, aunque no puede descartarse del todo.

"En sectores de los 3 mil metros de altitud se puede acumular más de un metro de nieve. Es una nevada importante para sectores altos de la cordillera y en sectores altos de las comunas mencionadas (en rojo) pueden acumular fácilmente unos 20 centímetros", advirtió Sepúlveda.

Todo sobre El Tiempo