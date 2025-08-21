Miles de clientes sin luz en Santiago: Estas son las comunas con sectores sin suministro eléctrico en medio del sistema frontal
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves se registraron fuertes vientos en la Región Metropolitana, en el marco del sistema frontal que también dejará lluvias en la capital, las cuales se intensificarán durante el avance de la jornada.
Como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, muchos hogares han comenzado a reportar cortes de luz en diversas comunas de Santiago, donde había más de 23 mil clientes sin energía a las 16:00 horas.
Más de 14 mil clientes sin luz
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó a las 16:00 horas que a nivel nacional había 53.879 clientes sin suministro eléctrico, de los cuales la mayoría correspondía a la Región Metropolitana con 23.864.
Tanto desde CGE como de Enel han señalado en sus redes sociales que las cuadrillas de emergencia se encuentran desplegadas para atender las afectaciones.
Otras regiones que han presentado considerables cortes de energía son el Biobío (8.836), Maule (6.580) y O'Higgins (5.150).
Las comunas de Santiago con sectores sin luz
De acuerdo a la Superintendencia, en las siguientes comunas de la Región Metropolitana se han reportado cortes del suministro eléctrico:
- Peñaflor
- El Monte
- Padre Hurtado
- Calera de Tango
- Alhué
- Lampa
- San Miguel
- María Pinto
- Paine
- San Ramón
- Las Condes
- El Bosque
- Pudahuel
- San Bernardo
- Huechuraba
- Conchalí
- Renca
- Melipilla
- San Joaquín
- Maipú
- Ñuñoa
