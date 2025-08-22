Conductora regresaba de un happy hour y debió abandonar su auto por la nieve: Su esposo es hijo de exalcalde y ya lo recuperó

22 ag. 2025 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La intensa nevazón registrada durante la madrugada del viernes en distintas comunas de la Región Metropolitana obligó a más de una decena de automovilistas a abandonar sus vehículos en plena vía pública de Lo Barnechea, con el fin de evitar accidentes.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de una conductora que se encontró de improviso con la nieve y debió dejar su auto en un sector peligroso. Mientras el matinal Mucho Gusto intentaba ubicar a la dueña del vehículo, apareció en vivo su esposo, quien relató lo ocurrido.

"Había mucha nieve"

El hombre —identificado como Carlos, hijo del exalcalde de Santiago durante la dictadura Carlos Bombal— explicó que su esposa se vio sorprendida por la nevada y decidió estacionar el vehículo, ya que no contaba con tracción: "Había que dejarlo, estaba muy difícil la subida: hay curvas que son complicadas".

"Mi señora, María Paz, fue a un happy hour con unas apoderadas del colegio de nuestras hijas. De regreso decidió subir, se envalentonó y quedó aquí varada. Había mucha nieve", relató.

Como no pudo seguir subiendo con su automóvil, la mujer abordó el vehículo de una amiga, pero también quedaron atrapadas más arriba del camino, según contó Carlos.

"Fue una situación media extrema porque veníamos hablando por teléfono para saber cómo estaban las condiciones. Yo le dije que lo dejara más abajo, pero ella fue valiente y quiso llevarlo arriba", añadió el hombre.

Finalmente, la historia terminó con un final feliz luego de que Carlos pudo subirse al vehículo y hacerlo partir para regresar a su hogar.