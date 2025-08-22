"Es un escenario polar": Jaime Leyton anuncia frío extremo para la Región Metropolitana este fin de semana

22 ag. 2025 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, se refirió a las bajas temperatura extremas, las que calificó como parte de un "escenario polar", que azotarán a la Región Metropolitana tras el sistema frontal que dejó lluvias y nieve en la zona central del país.

"Escenario polar" en la Región Metropolitana con mínimas de -5°C

El experto aseguró que desde este viernes y durante todo el fin de semana las temperaturas van a caer "a un escenario polar".

"Todo el registro histórico en Santiago es de 4,2°C, y vamos a tener una mínima en el centro de Santiago, en el mismo lugar en donde se midió esa temperatura, de -3°C", señaló el experto.

Para este viernes, en específico, se registrarán extremas de 8°C y 0°C. Se espera que la mínima se produzca a eso de las 21:00 horas.

Mañana sábado, después de la medianoche, habrá heladas extremas que alcanzarán los -3°C y una máxima de solo 10°C en el centro de Santiago. "Las comunas típicamente más frías del sector norte de la Región Metropolitana, como Lampa, Tiltil, Colina y Polpaico, hasta -5°C", detalló.

El domingo el cielo estará despejado, con extremas de 10°C y -1°C. En el sector norte de la región "podríamos tener -3°C, y lo más bajo será de -4°C", añadió el meteorólogo.

Ya el lunes y martes la temperatura se normalizará, con máximas que subirán drásticamente hasta los 18°C y 22°C, respectivamente, aunque las mínimas seguirán siendo bajas (1°C y 3°C).

