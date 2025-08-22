La nieve volvería a Santiago en la tarde de este viernes: ¿En qué comunas y a qué hora?

22 ag. 2025 - 10:13 hrs.

¿Qué pasó?

La nieve llegó durante la madrugada de este viernes a algunas comunas del sector oriente de la Región Metropolitana, como Puente Alto, La Florida, Peñalolén y Lo Barnechea. Y esta tarde, la última parte del sistema frontal dejaría nuevamente precipitaciones sólidas en Santiago, según adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

¿A qué hora podría nevar en Santiago y en qué comunas?

El experto explicó que seguirán las precipitaciones durante la jornada del viernes: "Si los chubascos continúan al final de la tarde, hasta después de las 18:00 horas, podría nuevamente nevar en algunas comunas".

El fenómeno alcanzará una vez más a "las comunas del sector suroriente de la capital, la parte alta de esas comunas (Puente Alto, La Florida, Peñalolén y La Reina), hasta los 700 metros de altitud. Por ejemplo, el sector de Las Vizcachas entre las 6 y 7 de la tarde".

De acuerdo al meteorólogo, durante el día es "muy difícil, prácticamente imposible que haya nieve", pero al caer la noche podría nevar debido a que la temperatura mínima alcanzará los 0°C.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

Leyton detalló que "el panorama para esta jornada es de chubascos, es decir, precipitaciones a ratos y en algunos sectores de la capital y en otros no".

"Los chubascos podrían intensificarse después de las 11 de la mañana y mantenerse hasta después de las 5, 6 o 7 de la tarde. Si eso ocurre, podría haber nevada", reiteró.

