¿Lloverá este sábado y domingo?: Conoce el pronóstico de precipitaciones para el fin de semana

22 ag. 2025 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones en el país este fin de semana. En concreto, se trataría de siete regiones en las que se presentaría el fenómeno el sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos aislados la madrugada y mañana del sábado; también el domingo, además de la noche.

Zona centro

En la región de Biobío caerán chubascos aislados desde la madrugada del domingo hasta la tarde.

En toda la región de La Araucanía se esperan lluvias este fin de semana. En Angol, solo en tarde, tanto el sábado como el domingo; en Puerto Saavedra desde la noche del sábado hasta la noche del domingo. , excepto la tarde; en Temuco el fenómeno se extenderá durante todo el sábado y domingo; lo mismo en Villarrica y Pucón, junto con la caída de chubascos de agua-nieve débiles en la primera mitad del sábado.

En la región de Los Ríos, en las localidades de Panguipulli y Lago Ranco, se esperan precipitaciones en ambos días; en Valdivia, desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo; en La Unión y Río Bueno, desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo.

En Los Lagos se han pronosticado lluvias durante todo el fin de semana. En Cochamó, además, caerán chubascos de agua-nieve débiles en la primera mitad del sábado. En Futaleufú se esperan nevadas débiles en la madrugada del sábado.

En todo el territorio de la región de Aysén se han pronosticado lluvias este sábado y domingo. A esto se le suma agua-nieve en Lago Verde durante la madrugada y mañana del sábado; lo mismo en Coyhaique y Villa O'Higgins, junto a nevadas débiles. Más al centro de la región, el fenómeno se dará principalmente en la segunda mitad del sábado y primera mitad del domingo.

En Torres del Paine, en la región de Magallanes, se registrará agua-nieve débil y nevadas durante la madrugada y mañana del sábado. El resto de la jornada y el domingo, se esperan chubascos y lluvias. En Puerto Natales, caerán chubascos desde la tarde del sábado hasta la la tarde del domingo. En Punta Arenas, habrá chubascos la madrugada, tarde y noche del sábado, y en la primera mitad del domingo.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El día sábado el centro de Santiago, en la Región Metropolitana, amanecerá con un cielo despejado y se mantendrá así durante la tarde, con extremas de -3°C y 10°C. El domingo, habrá nubosidad parcial en la mañana y tarde, con extremas de -1°C y 14°C.

