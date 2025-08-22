Daños en 76 viviendas, cierre de rutas y suspensión de clases: El balance de Senapred por sistema frontal en la zona centro

22 ag. 2025 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz, y la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, se reunieron durante la mañana de este viernes para monitorear la afectación del sistema frontal que se ha registrado en la zona centro del país.

Daños menores en 76 viviendas de tres regiones

El subsecretario Ramos calificó la respuesta a las afectaciones como "bastante buena. No tenemos grandes incidentes producto de este sistema frontal. Por el contrario, lo que observamos es una normalidad en el funcionamiento de todas las regiones".

Pese a ello, la autoridad indicó que, por el momento, se ha registrado un daño menor en un total de 76 viviendas, en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y O'Higgins.

Además, existen alteraciones de conectividad en algunas rutas. "En Coquimbo se registran anegamientos en diversos puntos de la comuna", señaló la autoridad de gobierno.

"Tenemos el cierre preventivo de la cuesta Chacabuco y Las Bateas en la comuna de Rinconada, en la región de Valparaíso; Campos de Ahumada y San Francisco, en la comuna de San Esteban, también se han cerrado preventivamente", agregó.

En Olmué, en tanto, comuna que conecta con la Región Metropolitana, "el tránsito por la cuesta La Dormida se encuentra interrumpido desde las 20:00 horas del jueves por la caída de nieve, que es bastante abundante".

Suspensión de clases

La Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que en algunas comunas se han suspendido las clases. Tal es el caso de San Antonio, Putaendo y San Esteban, en la región de Valparaíso.

También se han suspendido las clases en establecimientos municipales y jardines infantiles de Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo, en la Región Metropolitana, y dos establecimientos en Machalí, en la región de O'Higgins.

"Se mantiene cerrado el paso fronterizo Los Libertadores en la región de Valparaíso; Pehuenche, en la región del Maule; y Cardenal Samoré, en la región de Los Lagos", agregó Cebrián.