Lluvia en Santiago: Jaime Leyton informa hasta qué hora durará y anuncia posibilidad de nieve en la tarde

22 ag. 2025 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó un pronóstico actualizado sobre el sistema frontal que desde el jueves ha dejado lluvias y nieves en Santiago y varios sectores de la Región Metropolitana, señalando la hora estimada en la que el evento podría finalizar.

Lluvias caerán en forma de chubascos durante la mañana

"Vamos a tener ausencia de lluvias, ausencia de precipitación, pero todavía queda más o menos una hora y media en que puede bajar la temperatura y se pueden producir estas precipitaciones de nieve en el sector oriente", comenzó señalando el experto en su reporte de las 07:00 horas.

"Podría dejar algo de actividad convectiva, eso significa granizo, una tormenta, en cualquier lugar de la zona central y centro sur", declaró, agregando que esto también "podría ser en Santiago, no se descarta".

Según el meteorólogo, desde las 08:30 horas ó 09:00 horas de esta mañana las lluvias continuarán en forma de chubascos.

"Los chubascos no son una precipitación débil, al contrario, es una precipitación que se manifiesta muy disgregada espacialmente, pero descarga rápidamente agua, se mueve ese elemento nuboso y va dando chubascos", explicó Jaime Leyton.

En concreto, indicó que durante el resto de la mañana la precipitación será "intermitente en cuanto a su ocurrencia con distintas magnitudes, y todavía queda por caer (hasta las 08:30 horas) más o menos unos 15 milímetros en Santiago. No es una cifra despreciable".

¿Nieve en la tarde?

"Si en el sector oriente todavía persisten los chubascos y la temperatura está cercana a 0°C, al final de la jornada cuando esté terminando el evento está la probabilidad de que se dé nieve al atardecer", informó el meteorólogo.

El experto precisó que, de acuerdo a su pronóstico, se estima que más o menos a las 18:00 horas finalice el evento de precipitaciones. Si se dan las condiciones, no se descarta nieve en sectores cercanos a la precordillera, como la comuna de Las Condes, por ejemplo.