Llaman a evacuar: Emergencia química en Talagante tras derrame de combustible en pozo

20 ag. 2025 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial Provincial de Talagante decretó emergencia comunal a raíz de un derrame de combustible en un pozo ocurrido en horas de la tarde de este miércoles. La emergencia química ha movilizado a 2 unidades del cuerpo de Bomberos de Talagante, así como a otras 2 unidades Hazmat de los cuerpos de Bomberos de Melipilla y Santiago.

Las autoridades llamaron a evacuar dentro de un radio de 300 metros mientras continúa el trabajo de voluntarios en el sector, donde se detectó además la presencia de combustible en cuatro cámaras en viviendas.

Noticia en desarrollo...