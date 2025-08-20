Encuentran a bebé que había sido sustraída desde el Hospital de Coronel

20 ag. 2025 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, Carabineros confirmó que fue encontrada, en San Pedro de la Paz, la bebé que el pasado lunes fue sustraída por su madre desde el Hospital de Coronel, región de Biobío, cuando tenía apenas 19 días de vida.

Tras el hallazgo, personal del OS9 de Concepción detuvo a la madre de la lactante por descato.

¿Cómo se encuentra la bebé?

Si bien, de manera preliminar, la menor se encontraría en buenas condiciones de salud, fue trasladada al Cesfam La Candelaria, debido a que es parte del procedimiento de rutina.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre dónde se encontraba la bebé ni cómo se produjo el hallazgo por personal del OS9.

Bebé fue sustraída por su madre desde el Hospital de Coronel

El Juzgado de Familia había decretado una medida cautelar para proteger a la menor, por lo que no se encontraba en custodia de su madre, por lo que la mujer no la podía retirar del Hospital de Coronel.

Sin embargo, el lunes la mujer llegó al establecimiento acompañada de dos personas e intimidaron al personal de turno, llevándose a la bebé.

"Ingresan hasta el servicio de neonatología, la persona que la acompañaba, un hombre adulto, empuja al matrón y en ese descuido, sustraen al lactante", indicó en ese entonces el mayor Cristián Merino.