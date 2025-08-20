Prima de ingeniero asesinado en Curacaví revela que en el primer robo se llevaron hasta una biblia: "Desde ahí no durmió más"

20 ag. 2025 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, en conversación con Mucho Gusto, Javiera Bobadilla —prima de Michael Peñaloza— relató los dramáticos momentos que vivió el ingeniero y padre de familia de 44 años, quien falleció luego de ser atropellado con su propio vehículo por delincuentes que ingresaron a su parcela en Curacaví, en la Región Metropolitana. La mujer sostuvo que los mismos antisociales ya habían estado en el lugar con anterioridad.

Michael había llegado a vivir a esa parcela hace más de 10 años buscando tranquilidad tras dejar Santiago. Sin embargo, ese mismo lugar terminó convirtiéndose en el escenario de su trágico fallecimiento, suceso que su familia aún no logra comprender.

Se robaron las llaves del auto y una biblia

De acuerdo a Javiera, una banda ingresó el pasado 11 de agosto a la propiedad, ocasión en la que robaron diversas especies de valor y las llaves del vehículo. Por ello, presumen que se trata del mismo grupo que días después volvió por la camioneta.

Un detalle que llamó especialmente la atención de la familia fue que, entre lo sustraído, los delincuentes también se llevaron una biblia. “No entendemos por qué se llevaron una biblia”, comentó Javiera con extrañeza.

Volvieron a la parcela de Michael y lo atropellaron

El pasado martes 19 de agosto, sería el mismo grupo el que regresó al inmueble, donde protagonizaron el fatal ataque: “Estos tipos entran el día 19, a eso de las dos y media de la mañana, y él (Michael) comienza a avisar en el grupo de WhatsApp de los vecinos que estos tipos vuelven, que por favor lo ayuden, porque suenan las alarmas”, relató la prima.

Agregó que, más tarde, Michael llamó desesperado a su madre: “De las tres a cuatro de la mañana, él llama a su mamá, desesperado, que volvieron estos tipos, que está con miedo y que volvieron a buscar el auto. En esto, llegan Carabineros y se dan una vuelta y luego se retiran. Estos gallos vuelven (los delincuentes), se terminan llevando el auto y atropellan a Michael”.

Tras el primer ingreso de los antisociales, la vida de Michael cambió radicalmente. “Desde ahí él no durmió más. Mi primo escuchaba bullas, se levantaba y enviaba mensajes al grupo: ‘Tengo miedo’, ‘Siento miedo’, ‘No puedo dormir’. Desde ahí a mi primo se le acabó la tranquilidad que él tenía”, relató Javiera.

"¿Quién le devuelve su papá a mis dos primas?"

El vehículo robado fue encontrado este miércoles calcinado en el kilómetro 9 de la cuesta Lo Prado. Para la familia, sin embargo, el auto es irrelevante frente a la pérdida.

“Hoy día la camioneta a nosotros no nos interesa. La camioneta se quemó porque lo hacen para borrar huellas, eso es obvio. Pero, ¿quién me devuelve a mi primo?, ¿quién le devuelve a su papá a mis dos primas? Mi prima cumplió 11 años el 19 de agosto, cuando a su papá lo mataron afuera de su casa”, expresó con dolor.

Finalmente, Javiera especuló que los delincuentes serían residentes de la zona, lo que explicaría su reiterada presencia en la parcela: “Estos gallos son de acá. Mi primo vive solo, no tiene armas, y vienen con ropa táctica y con chaleco antibalas, ocho personas, venían a matar. Si lo pillaban el 11, lo mataban”, sentenció.