Encuentran auto quemado en cuesta Lo Prado: Sería el vehículo robado a hombre en Curacaví con el que lo atropellaron

20 ag. 2025 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles fue hallado un vehículo quemado en el kilómetro 9 de la cuesta Lo Prado. Las primeras informaciones apuntan a que correspondería a Michael Peñaloza, quien falleció atropellado por ese mismo automóvil tras ser sustraído por delincuentes desde su parcela en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana.

Al lugar llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las primeras diligencias y se espera que en los próximos minutos arribe el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente. También Carabineros está prestando colaboración en el sitio.

¿Qué se sabe sobre el crimen de Michael Peñaloza?

El hecho ocurrió la madrugada del martes durante un asalto al interior de la parcela de Peñaloza, ingeniero de 44 años que residía solo en el lugar. Al terreno, ubicado en el sector Los Hornitos, ingresó un grupo de delincuentes dispuestos a robarle el vehículo. Sin embargo, no habría sido el primer intento.

De acuerdo a Carabineros, a eso de las 03:00 horas desconocidos entraron a la parcela con la intención de sustraerle el automóvil, estacionado al interior. Sin embargo, fueron persuadidos por las alarmas del inmueble y se dieron a la fuga.

Carabineros llegó al lugar para tomarle declaración a la víctima y, tras inspeccionar el sector, se retiró. La ausencia de personal policial fue aprovechada por, presumiblemente, la misma banda delictual para atacar nuevamente, esta vez con un resultado fatal.

Según la versión del primo de Michael Peñaloza, los asaltantes nunca se fueron de las inmediaciones: Al llegar la policía, los delincuentes "ni siquiera se escaparon, ni siquiera arrancaron, se escondieron aquí mismo y volvieron a la casa", declaró.

Se cree que la víctima intentó bloquearle el paso a los delincuentes, sin embargo, estos lo atropellaron con su propio automóvil. A raíz de la gravedad de sus lesiones, el hombre murió en el lugar.

Víctima ya había sufrido un robo hace unos días

En conversación con la prensa, su familia aseguró que un grupo de delincuentes ya había ingresado a robar a la parcela hace pocos días, oportunidad en la que le sustrajeron especies de valor y una copia de la llave de su vehículo. Por ello, presumen que se trataría de la misma banda.

"Estos desgraciados se llevaron el auto de mi hijo y lo mataron. En este país siguen ocurriendo hue... y nadie hace nada. Se llevaron un auto nuevo, se llevaron las llaves de mi hijo en el primer asalto, porque vinieron dos veces", comentó el padre de Michael, visiblemente afectado.

Según comentó, en ese primer robo los delincuentes entraron a la casa y "se robaron dos televisores, las llaves y como dos millones de pesos. Yo creo que son los mismos. ¿Cómo es posible? ¿Carabineros qué hizo después de la primera vez?", manifestó el adulto mayor.

A raíz de ese asalto, Peñaloza había tomado resguardos. "El fin de semana vino un familiar y mi otro hijo, y pusieron cámaras", indicó, para luego romper en llanto: "¿Saben ustedes lo que es perder un hijo? No sé qué vamos a hacer".