Continúa búsqueda de menor y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén durante "ceremonia de sanación"

20 ag. 2025 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de una adolescente de 15 años y un adulto de 49, luego que fueran arrastrados por la corriente del río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, durante una "ceremonia de sanación" realizada por una machi.

Ceremonia de sanación terminó en tragedia

El fiscal Pierre Neira, de la fiscalía de Los Ríos, indicó que la tragedia ocurrió a eso de las 10:30 horas de la mañana del martes en el sector de Maihue, en donde, según antecedentes preliminares, la menor se encontraba participando en una ceremonia de sanación, en compañía de una machi" en el río Pilmaiquén.

"En ese contexto habría sido arrastrada por el cauce de este río, y dos adultos acudieron en su socorro, logrando uno de los adultos salir por su propios medios, y el otro también fue arrastrado por la fuerte corriente", agregó el persecutor.

La autoridad indicó que, a fin de esclarecer los hechos, el Ministerio Público instruyó a personal GOPE de Carabineros para que se haga cargo de las diligencias, "a fin de que realice un rastreo por el río y logre ubicar a las personas desaparecidas". También participarán funcionarios de la SIP.

Continúan las labores de búsqueda

El comandante José Namillanca, del Cuerpo de Bomberos Crucero, indicó que ha sido "complicado" trabajar en el lugar "con nuestra implementación de Bomberos, bajar los botes zodiac al lecho del río. Se hizo un recorrido desde el punto 0 a unos 15 kilómetros hacia abajo, sin tener resultados hasta el momento".

Algunas dificultades que han enfrentado es que el río "está muy correntoso", además de que existen "muchas laderas con muchos remolinos". También les juega en contra que el río "tiene compuertas; las abren durante la mañana y eso fue lo que a lo mejor ocurrió con la emergencia de hoy (martes).

Por su parte, el suboficial Raúl Rodríguez, del GOPE de Carabineros, señaló que el río "es muy caudaloso, bastante flujo de agua", lo que les ha traído complicaciones. Hasta la tarde-noche del martes se habían realizado dos rastreos en el cauce y este martes "se retoman las actividades de búsqueda".

Al respecto, el uniformado explicó que se comienza a trabajar a las 09:00 horas de la mañana "aquí en el lugar, para dar inicio con todos los equipos de emergencia que nos reunimos".