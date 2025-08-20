Detienen a joven de 25 años por fatal balacera en El Bosque: Un hombre falleció y otro resultó herido

20 ag. 2025 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía De Investigaciones (PDI) confirmó la detención del principal sospechoso involucrado en una fatal balacera ocurrida la madrugada del pasado martes 5 de agosto en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

El imputado, identificado como un hombre de 25 años de edad y de nacionalidad venezolana, es investigado como autor de los disparos efectuados en contra del vehículo particular en el que se trasladaban las dos víctimas, de las cuales una falleció en el lugar.

¿Qué se sabe de la balacera?

Dos hombres, uno de 47 y otro de 37 años de edad, se trasladaban en un automóvil cuando fueron abordados por un grupo de al menos dos sujetos armados. Producto del ataque, el primero de ellos murió y el segundo resultó con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en la intersección de calle General Silva con pasaje San Clemente, en la comuna de El Bosque, tan solo minutos después de que las víctimas instalaran cámaras de vigilancia en el lugar.

Sin ir más lejos, fueron las mismas cámaras las que filmaron la balacera que evidencia cómo los atacantes disparan en contra de las víctimas en más de 35 oportunidades.

El, hasta ahora, único detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su correspondiente control de detención. Esto, mientras la Brigada de Homicidios Sur continúa con las diligencias de investigación para dar con el resto de los sospechosos.

Todo sobre Policial